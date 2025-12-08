Son Mühür/ Beste Temel- İzmir Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü'nden alınan son hava durumu raporlarına göre, Ege Bölgesi'nin önemli illeri olan İzmir, Aydın ve Manisa, geçtiğimiz hafta yaşanan yerel kuvvetli yağışların ardından yağışsız ve parçalı bulutlu bir döneme giriyor. Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında seyretmesi beklenirken, özellikle kıyı bölgelerinde rüzgarın etkili olacağı tahmin ediliyor. Bölge genelinde ise gece ve sabah saatlerinde oluşacak pus ve bazı iç kesimlerdeki sis dikkat çekiyor.

8 Aralık Pazartesi: Kuzeyde sıcaklık düşüşü, kıyılarda kuvvetli rüzgar

Haftanın ilk günü olan 8 Aralık Pazartesi, bölge genelinde parçalı ve çok bulutlu bir hava hakim olacak. Gece yarısı ve sabah saatlerinde bölgenin tamamında puslu bir atmosfer bekleniyor. Hava sıcaklıklarında ise bölgesel farklılıklar gözlemlenecek; bölgemizin kuzey kesimlerinde sıcaklıklar 3 ila 5 derece azalırken, diğer bölgelerde önemli bir değişiklik öngörülmüyor. Günün en düşük sıcaklıkları Aydın'da 9 derece, İzmir'de 10 derece ve Manisa'da 11 derece olarak kaydedilmişti.

Pazartesi günü rüzgarın genellikle kuzey ve kuzeydoğu yönlerinden orta kuvvette eseceği, ancak kıyı şeritlerinde zaman zaman kuvvetli rüzgarların etkisini göstereceği belirtildi. İzmir, Aydın ve Manisa merkezlerinde gün içerisinde beklenen en yüksek hava sıcaklıkları ise Manisa'da 14 derece, İzmir'de 17 derece ve Aydın'da 18 derece olacak.

9 Aralık Salı: Parçalı bulutlu ve yağışsız seyir devam ediyor

9 Aralık Salı günü de bölge genelinde parçalı bulutlu bir havanın devam etmesi bekleniyor. Hava durumu tahmini, herhangi bir yağış öngörmezken, termometrelerin göstereceği en yüksek ve en düşük değerler şu şekilde: İzmir'de en düşük 9, en yüksek 16 derece; Aydın'da en düşük 8, en yüksek 18 derece; Manisa'da ise en düşük 8, en yüksek 12 derece bekleniyor.

10 Aralık Çarşamba: İç kesimlere sis uyarısı

Hafta ortası olan 10 Aralık Çarşamba günü hava durumu raporları, iç kesimler için özel bir uyarı içeriyor. Özellikle Manisa'nın Akhisar çevresinde sabah saatlerinde pus ve yer yer sis artışı bekleniyor. Bölgenin geri kalanında ise genel olarak parçalı bulutlu bir hava etkili olacak.

Çarşamba günü beklenen en yüksek ve en düşük sıcaklık değerleri düşüş eğilimini sürdürüyor: İzmir'de en düşük 7, en yüksek 15 derece; Aydın'da en düşük 7, en yüksek 16 derece; Manisa'da ise en düşük 4, en yüksek 11 derece olarak tahmin ediliyor. Genel olarak bakıldığında, hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında seyretmesi öngörülüyor.