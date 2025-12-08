Son Mühür/Merve Turan- İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın sosyal medya hesabından paylaştığı bilgilere göre, uyuşturucu madde satıcılarına yönelik yürütülen kapsamlı operasyonlarda önemli sonuçlar elde edildi. Son bir haftadır aralıksız sürdürülen çalışmalar kapsamında 72 ilde gerçekleştirilen baskınlarda toplam 352 kilogram zehir ile 4 milyon 158 bin adet yasaklı hap ele geçirildi. Bu maddelerin piyasaya sürülmesinin ve toplum sağlığını tehdit etmesinin önüne geçildi. Operasyonlarda 970 şüpheli yakalandı.

Geniş katılımlı çalışma

Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinasyonunda yürütülen operasyonlara, il emniyet müdürlüklerinin narkotik birimleri katıldı. Çalışmalarda 1.487 ekip ve 3 bin 712 personel görev aldı. Ayrıca 14 hava aracı ve 52 narkotik dedektör köpeği operasyonlarda aktif olarak kullanıldı.

Operasyon düzenlenen iller

Uyuşturucu ile mücadele kapsamında düzenlenen operasyonlar; Adana, Ankara, İzmir, Gaziantep, Şanlıurfa, Antalya, İstanbul, Konya, Samsun, Kocaeli, Mersin, Diyarbakır, Şırnak, Osmaniye, Bursa, Balıkesir, Denizli, Manisa, Kayseri, Eskişehir, Mardin, Aksaray, Muğla, Elazığ, Malatya, Sakarya, Hatay, Tekirdağ, Isparta, Niğde, Kahramanmaraş, Kütahya, Rize, Bingöl, Erzincan, Aydın, Ordu, Adıyaman, Batman, Uşak, Erzurum, Bitlis, Edirne, Giresun, Nevşehir, Trabzon, Van, Çorum, Kırklareli, Kırşehir, Afyonkarahisar, Ağrı, Bartın, Bolu, Düzce, Iğdır, Karabük, Karaman, Tokat, Artvin, Çanakkale, Kırıkkale, Kilis, Siirt, Sinop, Yozgat, Zonguldak, Burdur, Kastamonu, Muş, Sivas ve Yalova’da gerçekleştirildi.

Bakandan açıklama

Bakan Yerlikaya, uyuşturucunun toplumu tehdit eden en ciddi sorunlardan biri olduğunu vurgulayarak, zehir tacirlerine karşı mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini belirtti. Yerlikaya, operasyonlarda görev alan tüm ekip ve personeli tebrik etti.