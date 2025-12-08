Son Mühür/ Seçil Ünlü - Konak Belediyesi’nin İzmir Kalkınma Ajansı destekli “Konak-Afet Dirençli Yaşam Alanları Mekansal Uygulamalar Yol Haritası” projesi tamamlanma aşamasına geldi. İZKA’nın “2024 Yılı Kentsel ve Mekansal Çalışmalar Teknik Destek Programı” kapsamında kabul edilen projede, Konak’ın kentsel dönüşüm bölgelerinden Beştepeler Planlama Bölgesi pilot uygulama alanı olarak seçildi.

Planları onaylanan Beştepeler 3. Bölge’de yaklaşık 7 bin metrekarelik bir alan üzerinde çeşitli teknik çalışmalar yürütüldü. Proje, İkarya Danışmanlık’ın katkıları ve Konak Belediyesi uzman ekiplerinin katılımıyla hayata geçirildi.

Uzman ekibe kapsamlı eğitim

Konak Belediyesi Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü ile Etüt ve Proje Müdürlüğünden toplam 10 teknik personel; şehir plancılarından inşaat mühendislerine, mimardan jeoloji mühendisine kadar farklı disiplinlerdeki uzmanlardan oluştu. Ekip, hem yüz yüze hem çevrimiçi olarak Türkiye’de ve dünyada kentsel dönüşüm uygulamaları, hak sahipliği değerleme yöntemleri ve uzlaşma süreçlerinin yönetimi gibi kritik konularda eğitim aldı.

Eğitimler; Prof. Dr. Ayşegül Altınörs Çırak, Doç. Dr. Erman Aksoy, Sevilay Çetinkaya ve Serdar M. A. Nizamoğlu tarafından verildi. Ayrıca teknik personel 5 haftalık sertifika programını tamamlayarak e-Devlet uyumlu “Kentsel Dönüşüm Uzmanlığı Sertifikası” almaya hak kazandı.

Sahada vatandaşlarla birebir temas

Projenin bir diğer aşamasında, pilot bölgede yaşayan vatandaşlarla yüz yüze görüşmeler yapıldı. Anketler aracılığıyla bölge halkının beklentileri, talepleri ve dönüşüm sürecine yönelik görüşleri kayıt altına alındı. Bu veriler, oluşturulacak uygulama modelinin temel girdileri arasında yer alacak.

Konak için uygulanabilir dönüşüm modeli

Teknik kapasitesini güçlendiren Konak Belediyesi ekipleri, projenin son aşamasında ilçenin tüm dönüşüm bölgelerine rehberlik edecek “Kentsel Dönüşüm Uygulama Modeli”ni hazırlayacak. Bu model, farklı mahallelerde başlatılacak dönüşüm projelerine yön verecek ve vatandaşların afet risklerinden arındırılmış, güvenli ve yaşanabilir alanlarda yaşam sürmesini sağlayacak. Konak için hazırlanacak bu yol haritası, afetlere dirençli kentsel çevrelerin oluşturulması açısından İzmir’de örnek teşkil edecek.