Son Mühür/ Gökmen Küçüktaşdemir - Eğitim-İş Sendikası’nın kararı doğrultusunda, 8 Aralık 2025 Pazartesi günü Türkiye’nin dört bir yanında öğretmenler, ikinci ders teneffüsünde öğretmen odalarında toplanarak ortak bildiriyi okudu. Açıklamada, öğretmene yönelik artan şiddetin tesadüf olmadığı, yıllardır biriken yapısal sorunların sonucu haline geldiği ifade edildi.

“Sistematik ihmal zinciri var” vurgusu

Okunan bildiride, öğretmene yönelik şiddetin arkasında “siyasi iktidar ile Milli Eğitim Bakanlığı’nın doğrudan sorumluluğunu taşıdığı sistematik bir ihmal zinciri bulunduğu” belirtildi. Öğretmenler, yaşanan her saldırının yalnızca bir kişiyi değil, ülkenin geleceğini hedef aldığını belirtti.

Bildiride, “Öğretmene uzanan her el, geleceğimize uzanmaktadır” ifadeleri dikkat çekti.

“Bu şiddet politikaların ürünüdür”

Açıklamada, öğretmene yönelik şiddetin tesadüf olmadığı, yıllardır öğretmeni hedef gösteren ve mesleğin itibarını aşındıran politikaların doğrudan sonucu olduğu kaydedildi. Çalışma koşullarını güvencesizleştiren uygulamaların öğretmenlik mesleğini derinden sarstığı vurgulandı.

Üç temel talep öne çıkarıldı

Eğitim-İş’in bildirisinde üç ana başlık öne çıktı:

Öğretmenlik mesleğinin yeniden itibar kazanması,

Ekonomik, sosyal ve mesleki hakların güçlendirilmesi,

Okulların güvenli, saygılı ve nitelikli eğitim ortamlarına dönüştürülmesi.

Sendika, bu taleplerin karşılanmasının artık ertelenemez bir zorunluluk haline geldiğini ifade etti.

Öğretmenler ülke genelinde ses yükseltti

Bildirinin okunmasıyla birlikte öğretmenler, “Biz bu düzeni kabul etmiyoruz” mesajını ülke çapında duyurdu. Eğitim-İş, meslek onurunu korumak ve öğretmenlik mesleğini güçlendirmek için mücadelenin süreceğini açıkladı.