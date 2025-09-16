TFF 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Menemen FK, Ziraat Türkiye Kupası 2. Turu’nda kendi sahasında Eskişehir Anadolu ile karşı karşıya gelecek. Karşılaşma 17 Eylül Salı günü saat 19.00’da Menemen İlçe Stadyumu’nda oynanacak.

Kupada ilk sınav

İzmir ekibi Menemen FK, bu sezon kupadaki ilk maçına çıkacak. Rakibi Eskişehir Anadolu ise 1. Tur’da Bartınspor’u eleyerek 2. Tur biletini almış ve kupada yoluna devam etme hakkı kazanmıştı.

Takımların lig performansları

Mücadele öncesinde Menemen FK, TFF 2. Lig Kırmızı Grup’ta çıktığı 4 maçta 3 galibiyet ve 1 mağlubiyet alarak dikkat çekici bir performans sergiledi.

Eskişehir temsilcisi ise TFF 3. Lig 4. Grup’ta çıktığı iki maçta 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı, henüz galibiyetle tanışamadı.

Hedef üst tura çıkmak

Her iki ekip de Türkiye Kupası’nda yoluna devam etmek istiyor. Menemen FK, güçlü kadrosuyla ev sahibi avantajını kullanmayı hedeflerken; Eskişehir Anadolu, sürpriz yaparak kupada üst tura yükselmenin hesaplarını yapıyor.