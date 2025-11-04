TFF 3’üncü Lig 4’üncü Grup’ta kümede kalma mücadelesi veren Altay’da kriz derinleşiyor. Siyah-beyazlı kulübün Başkanı Sinan Kanlı, kulübü borç batağına sürüklediği gerekçesiyle eski başkan Özgür Ekmekçioğlu hakkında suç duyurusunda bulundu.

Kanlı, kulübün avukatı ve aynı zamanda yönetim kurulu üyesi Arzu Külahcıoğlu Altıntoz ile birlikte İzmir Adliyesi önünde basın açıklaması yaptı.

“Artık hukuka gitmekten başka çaremiz kalmadı”

Başkan Sinan Kanlı, Ekmekçioğlu yönetiminin kongrede ibra edilmediğini hatırlatarak sürecin hukuki zemine taşındığını duyurdu.

“Kulübümüzün bugün içinde bulunduğu mali tabloyla ilgili çözüm bulmak adına defalarca çağrıda bulunduk. Görüşmek istedik, ulaşmaya çalıştık ama hiçbir şekilde geri dönüş alamadık. Verdiğimiz süre doldu. Bu nedenle artık adli makamlara başvurmaktan başka çaremiz kalmadı,” dedi.

Kanlı, hukuki sürecin yalnızca hesap sorma amacı taşımadığını, aynı zamanda Altay’ın geleceğini koruma mücadelesi olduğunu vurguladı.

“Altay’ın geleceği kimsenin sorumsuzluğuna bırakılamaz”

Açıklamasında oldukça sert ifadeler kullanan Başkan Kanlı, geçmiş yönetimi hedef aldı:

“Altay’ın geleceğini kimse sorumsuzca ipotek altına alıp yok edemez, etmemeli. 1 milyar liraya dayanan borç karşısında, bu borcu yaratanların bugün kulüpten alacaklı konumda olmaları akla ve mantığa aykırıdır. Kulübümüzü bu hale getirenlerin hesap vermesi kaçınılmazdır.”

Kanlı, Altay’ın geleceğini kurtarmak için gerekli adımları atacaklarını ve adaletin er ya da geç yerini bulacağına inandığını söyledi.

“Temliklerle kulübün nefesini kestiler”

Sinan Kanlı, geçmiş yönetimin kulüp gelirleri üzerindeki temlik uygulamalarına da tepki gösterdi:

“Yıllardır kulüp gelirleri üzerinde koyulan temliklerle Altay’ın nefes alması engellendi. Kulübümüze hiçbir yaşam alanı bırakılmadı. Bu temliklerle yapılan borçlandırmanın artık son bulması gerekiyor.”

Başkan, yapılan mali incelemelerde borç yükünün gerçek nedenlerinin net biçimde ortaya çıktığını ve bu dosyaların adli makamlara sunulduğunu ifade etti.

“Tövbe kapısı açık, adalet eninde sonunda tecelli edecek”

Kanlı, eski başkan Özgür Ekmekçioğlu’na da dikkat çekici bir çağrıda bulundu:

“Ekmekçioğlu, tövbe kapısı herkese açıktır. Bir an önce yanlıştan dön ve kulübe verdiğin zararı telafi et. Aksi halde Türkiye Cumhuriyeti’nin adalet sistemi er ya da geç gereğini yapacaktır."