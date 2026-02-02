Son Mühür/ Seçil Ünlü- Yarıyıl tatiline giren çocuklar için kapsamlı bir etkinlik programı hazırlayan Dikili Belediyesi, Dikili ve Çandarlı’da düzenlediği etkinliklerle miniklere keyifli bir tatil sundu.

Atölye çalışmaları, tiyatro ve sinema gösterimleri ile spor aktivitelerinin yer aldığı programlar, çocukların hem eğlenmesini hem de verimli zaman geçirmesini sağladı.

Geri dönüşüm atölyesiyle çevre bilinci kazandılar

Dikili Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde gerçekleştirilen etkinlikler kapsamında Kent Arşivi ve Tanıtım Merkezi’nde düzenlenen Geri Dönüşüm Atölyesi yoğun ilgi gördü.

Atölyeye katılan çocuklar, çevre bilinci kazanırken aynı zamanda Dikili’nin tarihi ve kültürel değerleri hakkında da bilgi edindi.

Anne ve çocuklar cimnastikte buluştu

Belediye İş Merkezi’nde düzenlenen Anne-Çocuk Cimnastiği etkinliğinde spor ve eğlence bir araya geldi. Anne ve çocuklar, birlikte hareket ederek neşeli anlar yaşarken sağlıklı yaşam alışkanlıkları konusunda da farkındalık kazandı.

Tiyatro ve sinema gösterimleri ilgi gördü

Dikili Belediyesi Mustafa Kemal Atatürk Kültür Merkezi’nde sahnelenen “Hokkabaz Mevsimi” adlı tiyatro oyunu, çocuklardan büyük beğeni topladı.

Ayrıca İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 6. Çocuk Filmleri Şenliği kapsamında gösterilen “Ters Yüz 2” filmi de minik izleyiciler tarafından keyifle izlendi.

Çandarlı’da eğlenerek öğrenme etkinlikleri

Çandarlı’da düzenlenen çocuk yogası, seramik, masal ve oyun atölyeleri sayesinde çocuklar hem eğlendi hem de birlikte oynamanın ve öğrenmenin keyfini yaşadı. Etkinlikler, çocukların yaratıcılığını ve hayal gücünü destekledi.

Başkan Adil Kırgöz: “Çocuklarımız tatilde üretmenin keyfini yaşadı”

Her dönemde olduğu gibi yarıyıl tatilinde de çocukları unutmadıklarını belirten Dikili Belediye Başkanı Adil Kırgöz, şu açıklamalarda bulundu:

“Okulların yarıyıl tatiline girmesiyle birlikte çocuklarımızın fiziksel ve zihinsel gelişimlerini destekleyen, hayal dünyalarını harekete geçiren etkinlikler düzenledik.

Dikili ve Çandarlı’da çocuklarımız eğlenerek öğrenmenin ve üretmenin keyfini yaşadı. Etkinliklerimize katılan tüm çocuklarımıza ve velilerimize teşekkür ediyor, ikinci dönemde tüm öğrencilerimize ve eğitim emekçilerimize başarılar diliyorum.”