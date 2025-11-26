Son Mühür- İzmir’in Menemen ilçesinde belediye, mülkiyetinde bulunan toplam 48 taşınmazı satışa çıkarıyor. Arsa ve tarla niteliğindeki taşınmazlar için 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (DİK) kapsamında Kapalı Teklif Usulü uygulanacak. İhale ve teklif açma tarihi 16 Aralık 2025 saat 10.00 olarak duyuruldu.

Satışa çıkarılan taşınmazlar Menemen’in farklı mahallelerinde bulunuyor ve metrekarelerine, konumlarına ve niteliklerine göre muhammen bedelleri değişiyor. Listede öne çıkan bazı taşınmazlar şöyle:

AHIHIDIR Mahallesi’ndeki Taşınmazlar

Ada 5370, Parsel 5 – 945 metrekare – 15.000.000 TL

Ada 294, Parsel 1 – 819 metrekare – 2.600.000 TL

AYVACIK Mahallesi

Ada 132, Parsel 3 – 529 metrekare – 3.491.400 TL

BELEN Mahallesi’ndeki Taşınmazlar

Aynı bölgede yan yana bulunan birçok parsel satış listesinde yer aldı:

120 Ada, Parsel 8 – 477,41 metrekare – 2.900.000 TL

120 Ada, Parsel 9 – 400 metrekare– 2.520.000 TL

120 Ada, Parsel 10 – 400 metrekare– 2.520.000 TL

120 Ada, Parsel 11 – 400 metrekare – 2.520.000 TL

120 Ada, Parsel 12 – 400 metrekare – 2.520.000 TL

120 Ada, Parsel 13 – 400 metrekare– 2.520.000 TL

120 Ada, Parsel 14 – 400 metrekare – 2.520.000 TL

Diğer Taşınmazlar

Menemen – 470 Parsel – 2.640 metrekare – 6.336.000 TL

ÇAVUŞ Mahallesi 108 Ada, Parsel 5 – 24.924 metrekare– 18.720.000 TL

ÇAVUŞ Mahallesi 117 Ada, Parsel 1 – 6.128 metrekare – 7.660.000 TL