Son Mühür/ Beste Temel - İzmir Büyükşehir Belediyesi, 2026 yılına sayılı günler kala İzmirlileri coşkuyla buluşturacak İzmir Yeni Yıl Festivali’ni ikinci kez Kültürpark’ta düzenlemeye hazırlanıyor. 1 Aralık’ta başlayacak festival, tam bir ay boyunca kentte yılbaşı heyecanı yaratacak.

Alışveriş ve yeme-içme stantları, çocuk alanları, konserler, buz pisti, dans gösterileri, DJ performansları ve sahne şovlarının yer alacağı festival, 7’den 70’e tüm ziyaretçilere hitap edecek. Yılbaşı temalı dekorlar ve özel tasarlanmış fotoğraf noktalarıyla Kültürpark’ın renkli bir atmosfer sunması amaçlandı.

Her gün müzik ve dans dolu bir program

Festival alanında kurulacak sahnede 14.30–22.00 saatleri arasında müzik, dans ve DJ performansları gerçekleştirilecek. Festivalde yılbaşı tatlarından dünya mutfaklarına uzanan geniş yelpazede lezzetler sunulacak. Türkiye’nin dört bir yanından ziyaretçi beklenen etkinliğin, İzmir’de gelenekselleşerek ilerleyen yıllarda yabancı turistlerin de dikkatini çekmesi hedeflendi. Bu kapsamda İzmirli turizmciler ve esnafla ortak çalışma modelleri üzerine görüşmeler devam ediyor.

Kültürpark ve Bostanlı’da buz pistleri açılıyor

Kış sezonunu daha eğlenceli hale getirmeyi amaçlayan İzmir Büyükşehir Belediyesi, iki noktada 400 metrekarelik buz pisti kuruyor. Kültürpark’taki pist 6 Aralık–15 Şubat, Karşıyaka Bostanlı’daki pist ise 15 Aralık–15 Şubat tarihleri arasında ziyaretçilere açık olacak.

Çocuklar, gençler ve ara tatili değerlendirmek isteyen tüm İzmirliler için hazırlanan pistlerde, uzman eğitmenler eşliğinde güvenli kayma deneyimi sunulacak. Etkinlikler boyunca müzik ve çeşitli sürprizler yer alacak. İzmir Büyükşehir Belediyesi, kış ayları boyunca kültürel ve sportif aktiviteleri artırarak çocukların ve gençlerin gelişimini desteklemeyi sürdürecek. Bu kapsamda tüm İzmirliler buz pistlerine ve festival etkinliklerine davet ediliyor.