Son Mühür - Menemen Belediye Başkanı Aydın Pehlivan, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin Çaltı Mahallesi’ne çöp depolama tesisi kurma planının gelen tepkiler üzerine geri çekildiğini açıkladı. Pehlivan, “Bu zafer Menemen halkının birlik ve kararlılık duruşudur” dedi.

Menemen’de birlik mesajı

Menemen Belediye Başkanı Aydın Pehlivan, Çaltı Mahallesi’ne çöp depolama tesisi kurulmasına karşı yürütülen mücadeleye destek veren tüm kurum ve vatandaşlara teşekkür etti. Pehlivan, sürecin sonunda İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay’ın “Menemen Çaltı ile ilgili bir talebimiz yok” açıklaması yaptığını belirtti.

“Halkımız çevresine ve geleceğine sahip çıktı”

Başkan Pehlivan, açıklamasında çevre mücadelesinin yalnızca bugüne değil, geleceğe sahip çıkmak anlamı taşıdığını ifade etti: “Bu mücadele sadece çevreye karşı bir duruş değildi. Menemen’in havasına, suyuna, toprağına, çocuklarımızın yarınlarına sahip çıkma kararlılığıydı. Birlik olduk, tek ses olduk ve hep birlikte kazandık.” Pehlivan, her siyasi görüşten, her meslek grubundan vatandaşın desteğiyle güçlü bir dayanışma sergilendiğini vurguladı.

Teşekkür mesajı

Aydın Pehlivan, sürece katkı sunanlara şu sözlerle teşekkür etti: “Bu zorlu süreçte yanımızda olan AK Parti Genel Sekreterimiz ve İzmir Milletvekilimiz Eyyüp Kadir İnan başta olmak üzere tüm milletvekillerimize, il ve ilçe teşkilatlarımıza, MHP il yönetimine, muhtarlarımıza, belediye ailemize, çevre ve sağlık örgütlerine, odalara, okullarımıza, gençlik gruplarına, sağlık çalışanlarına, hukuk destek ekiplerine, medya temsilcilerine ve elbette Menemen ailemize teşekkür ediyorum.”

“Menemen isterse başarır”

Pehlivan, Menemen’in dayanışma kültürünün önemine değinerek şunları kaydetti: “Bu sonuç yalnızca bir iptalin değil; ortak iradenin zaferidir. Menemen halkı birleştiğinde önünde durulamaz bir güç olduğunu bir kez daha gösterdi.”

“Menemen, yaşayan ve yaşatanların kentidir”

Açıklamasını “Bu başarı hepimizin başarısıdır” diyerek tamamlayan Pehlivan, Menemen’in çevresini, onurunu ve geleceğini koruma iradesini sürdürmeye kararlı olduklarını ifade etti. “Ben bu direnişin bir parçası olmaktan gurur duydum. Menemen, aklın ve ortak vicdanın kentidir.”