Son Mühür/ Emine Kulak- 19 Mart 2025’te İzmir’de “hukuk darbesine karşı” düzenlenen eylemlerde “Cumhurbaşkanına hakaret” suçlamasıyla gözaltına alınıp tutuklanan gençlerin davasının ilk duruşması bugün İzmir Adliyesi’nde görüldü. Duruşmaya CHP İzmir Milletvekilleri Gökçe Gökçen, Yüksel Taşkın da katıldı. Aralarında 4’ü tutuklu olmak üzere toplam 22 sanığın savunmaları mahkeme heyeti tarafından tek tek alındı.

Duruşmada kimlik tespitine geçilmeden önce, tutuklu sanıklara avukatları tarafından açılmamış su verilmek istendi. Jandarma görevlileri ise sanıkların yalnızca cezaevinden temin edilen yiyecek ve içecekleri tüketebileceğini belirtti. Bunun üzerine avukatlar uygulamaya itiraz etti.

Mahkeme başkanı, “Ben cezaevinin uygulamasına katılıyorum” ifadelerini kullandı. Avukatlar ise “Buranın kendi kuralları vardır. Bir tane küçük şeyin verilip verilmemesine gerginlik çıkacaksa…” diyerek tepki gösterdi.

Yaşanan kısa süreli gerginliğin ardından mahkeme başkanı salondakileri uyararak düzeni sağladı. Sular, jandarma kontrolünün ardından tutuklu sanıklara verildi.

‘Görüntü kayıtları hukuka aykırı’ itirazı

Tüm sanıklar için konuşan Avukatı Şule Aslan Hızal, Yaşanan olayda görüntü kayıtlarını kolluk kuvvetlerinin aldığı ve görüntülerin hukuka aykırı elde edildiği için dosyadan çıkarılmasını talep ettiler.

Savcılık’tan talepe ret

Taleplerin usul ve yasaya göre aykırı olduğu nedeniyle sanıkların yaptığı talebe reddine karar verildi.

Tutuklu öğrenci B: Suçlamayı kabul etmiyorum

Tutuklu B., “Bahsedilen eyleme katıldım. Birçok eylem oldu. O süreçte aynı gün içinde çok fazla eyleme katıldım. Ben eylemde hiçbir şekilde cumhurbaşkanına hakaret içeren slogan attığımı hatırlamıyorum. Suçlamayı kabul etmiyorum. Beraatimi talep ediyorum” dedi

Tutuklu A: Yasal kurumlar yürüyüş yaptı, yakın gördüğüm için eyleme katıldım

Savunmasını yaparken kaçma şüphesinin olmadığını söyleyen Tutuklu H. A., “19 Mart birçok siyasi dava neticesinde başladı. Bu antidemokratik tavır karşısında birçok yasal olan sivil toplum, vakıf ve sendika gibi kurumlar yürüyüş yapma kararı aldı. Ben de yakın gördüğüm yasal kurumlar için yürüyüşlere katıldım. Ancak ben hiçbir şekilde yasa dışı hakaret içeren hiçbir slogan atmadım. Bilirkişi raporunu da kabul etmiyorum. Bilirkişi ve suçlamaları kabul etmiyorum. Ben Buca’da KYK yurdunda kalıyorum ve yurda giriş çıkış yaparken parmak izi okutuluyor. Kaçma şüphem nasıl olur, yok. Tutuklanma nedeniyle Akademik mağduriyet de yaşıyorum. Tahliyemi talep ediyorum” dedi.

Tutuklu yazılım öğrencisi: Merak ettiğim için kısa süreli oradaydım.

Tutuklu, Yazılım okuyan üniversite öğrencisi, “Ben merak ettiğim için çok kısa süre oradaydım. Hakaret içerikli slogan atmadım. Kolluk ifademde katılmadığım yönünde yanlış ifade geçmiş düzelmesini istiyorum. Biz 68 gündür kötü koşullarda yaşıyoruz. Ağır suç işleyenler benden önce tahliye oldu. İkametgah adresim sabit. Kaçma şüphem yok. Benim düzenli olarak kullandığım ilaç bana cezaevinde verilmedi. 10 defa dilekçe verdim bir defa revire gidebildim. Tahliyemi talep ediyorum” diye konuştu.

M.G. : 9 ay sonra tutuklandım, kabul etmiyorum

Tutuklu öğrenci M. G., “Anayasa hakkının çiğnenmediği eylemlerdir. Yapılan eylemden 9 ay sonra tutuklandım. Gösteriler yasal gösteriydi. Bahsi geçen sloganlar atmadım. Hakaret içeren herhangi bir ifade kullanmadım. Dosyada geçen tespitleri kabul etmiyorum. Üniversite öğrencisiyim tutukluluğum nedeniyle sınavlarıma giremedim. Üniversite öğrencisi olmama rağmen adli kontrolle salınabilecekken tutuklandım. Tahliye talep ediyorum” dedi.

TEM görevlilerinin duruşmadaki varlığı tartışma yarattı

Duruşmada, olay günü soruşturmada görev aldığı belirtilen TEM Şube polislerinin salonda bulunduğu görüldü. Durumu fark eden sanık avukatları, söz konusu görevlilerin soruşturma sürecinde yer aldığını belirterek mahkeme heyetine itirazda bulundu ve polislerin duruşma salonundan çıkarılmasını talep etti.

Mahkeme heyeti ise talebi değerlendirerek reddetti.

22 Sanık: Slogan hakaret değil

Daha sonra 22 sanığın savunmalarına geçildi. ‘İktidar Erdoğan’ sloganını hakaret içeren ifade olmadıklarını belirttiler ve aklanmayı talep ettiler.

Savunmasını yapan bir sanık “TEM şube polisleri önünde baskı altında olduğunu söyledi. Savunmamı TEM şube polisleri önünde veriyor olmam doğru bir karar değil” dedi.

Savcıdan tutuklu sanıklara tahliye kararı!

Sanıkların dinlenmesinin ardından mahkeme heyeti, ara kararı ve mütalaa açıklamak üzere duruşmaya ara verdi. Verilen aranın ardından yeniden toplanan salonda heyet, savcının verdiği mütalaayı açıkladı. Mütalaa kapsamında tutuklu sanıkların ayrı ayrı tahliye edilmesi açıklandı.

Savcı esasa ilişkin mütalaasını da açıkladı

Daha sonra avukatlar, sanık ve tanıklar adına savunmalarını yaptı. Avukatların beyanlarının ardından duruşmaya 5 dakika ara verildi. Aranın ardından savcı esasa ilişkin mütalaasını açıkladı.

Esasa ilişkin Mütalaasını açıklayan savcı, “sanıklar slogan attıklarını kabul etmeselerde anlaşılan bir şekilde yaptıkları görülmektedir. Bu nedenle savunmalarına itibar edilmeyecektir. Tabirlerin muhatabı incitici ve küçük düşürücü olarak kabul edildiği için cumhurbaşkanına hakaret etmekten ayrı ayrı cezalandırılmalarını açıkladı.

Mütalaaların ardından mahkeme heyeti ara kararı açıkladı. Kamera görüntülerin kim tarafından kayda alındığı tespit etmek için İzmir il emniyet müdürlüğüne yazı yazılacağına, sanık müdaafilerine süre tanıdı. Tutukla yargılanan 4 sanığa da tutuksuz yargılanma kararı verildi.

Diğer duruşma tarihi ise 6 Nisan Pazartesi günü olarak kararlaştırıldı.