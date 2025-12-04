Son Mühür/ Emine Kulak- Menderes Belediyesi, ilçeye kazandırılan beş yeni hizmet alanının açılışını toplu törenle gerçekleştirdi.

Törene katılan CHP İzmir İl Başkanı Çağatay Güç yaptığı konuşmasında AK Parti Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan’a ince gönderme yaparak, “Bugün Menderesin geleceğine değer katacak projeleri açmanın gurunu yaşıyoruz. Bugün hayata geçen hizmetler sadece CHP’nin sosyal belediyecilik anlayışının Menderes’te hayata geçmesidir. Ferdiz Zeyrek hiç tanışmamışın bile abisi, kardeşiydi. Bir ailenin ferdiydi. Hiçbir zaman unutmayacağız. Merkezi hükümet vergilerin yüzde 5’ini geri yatırım yapıyor dedim. Sosyal medyadan bugün 4 tane okul açıyoruz buyur gel dedi. 4 okul açmak değerlidir ancak Devletin vizyonu depremde yıkılacak okulları tekrar yapmak olamaz. Aynı merkezi hükümet AK Partili yönetimindeki belediyelere yüzde 217 yatırım yapıyor. İzmir’de merkezi hükümet mecburen yıkılan okulları yeni yapılmış gibi sunuyorlar. Bu yeni bir hizmet değil yenilemedir. Merkezi hükümetin Menderes’e vermediği yatırıma rağmen 5 yeni hizmeti hayata geçirdi. İşte vizyon ve eser dediğimiz budur. Halkın vergisini halka söndürmek budur. Sosyal belediyecilik anlayışıyla sürdürmek budur. Bizim işimiz adaletle eşit çalışmaktır” dedi.