Soruşturmayı İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürüten ekipler, Yunanistan’da cezaevinde bulunan suç örgütü lideri S.S. ile örgütün yurt dışındaki diğer yöneticilerinin sosyal medya hesaplarını mercek altına aldı.

Yapılan incelemede, söz konusu hesaplardan örgüte sempati kazandırmayı amaçlayan, suç unsuru barındıran ve çocukları suça teşvik eden paylaşımlar yapıldığı belirlendi. Paylaşımların, örgütün korkutucu gücünü artırmaya yönelik olduğu tespit edildi.

41 adrese eş zamanlı baskın

Tespitlerin ardından emniyet birimleri harekete geçti. Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Havacılık Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından İzmir’in merkez ilçeleri ile Çeşme, Tire, Torbalı ve Kemalpaşa’da sabah saat 07.00’de operasyon düzenlendi.

Operasyon sırasında helikopterler de havadan destek verdi. Çok sayıda adrese baskın yapan ekipler, aranan 30 şüpheliyi eş zamanlı operasyonla gözaltına aldı.

Soruşturma derinleşiyor

Gözaltına alınan şüpheliler hakkında suçu ve suçluyu övme, suç işlemeye teşvik ve örgüte eleman kazandırma iddialarıyla adli işlem başlatıldı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla yürütülen soruşturmanın çok yönlü şekilde sürdüğü öğrenildi.