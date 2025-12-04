Son Mühür- Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü 2. Bölge Müdürlüğü (İzmir), kent genelinde etkili olacak iki ayrı hava olayı için kritik uyarılarda bulundu. Yapılan son tahminlere göre, Ege Denizi’nin güneyi kuvvetli fırtına etkisi altına girerken, İzmir'in bazı ilçelerinde de kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Vatandaşların ve denizcilerin, olumsuz hava koşullarına karşı dikkatli olması istendi.

İzmir'in Güney ve Batı ilçelerinde kuvvetli sağanak yağış alarmı

Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, İzmir'de görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, yarın (05 Aralık 2025 Cuma) sabah saatlerinden itibaren etkisini artırması bekleniyor. Yağışların özellikle İzmir'in güney ve batı ilçeleri olan Çeşme, Karaburun, Menderes, Seferihisar, Selçuk ve Urla’da kuvvetli, hatta yer yer çok kuvvetli (21-60 kg/m²) düzeyde olması tahmin ediliyor.

Bu şiddetteki yağışlar nedeniyle oluşması muhtemel riskler arasında sel ve su baskını, yerel yıldırım düşmeleri, dolu yağışı, yağış anında etkili olacak kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar bulunuyor. Uyarı, Cuma sabahı başlayıp, 06 Aralık 2025 Cumartesi günü öğle saatlerine kadar geçerli olacak.

Ege Denizi'nin güneyinde 9 kuvvetinde fırtına beklentisi

İzmir Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi’nin denizcilere yönelik ayrı bir duyurusunda ise Ege Denizi’nin güney kesimlerinde etkili bir fırtına beklendiği belirtildi. Rüzgârın yarın (05 Aralık 2025) ilk saatlerden itibaren güney ve güneydoğu yönlerinden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına şeklinde esmesi, denizlerin güneyinde ise bu şiddetin yer yer 9 kuvvetine (90 km/saat) ulaşarak kuvvetli fırtına şeklinde hissedilmesi tahmin ediliyor.

Deniz ulaşımını doğrudan etkileyecek olan fırtınanın geçerlilik periyodu 05 Aralık 2025 saat 00:00 ile 21:00 arası olarak belirlendi. Fırtınanın yarın akşam saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi öngörülüyor. Denizcilik sektöründe ve deniz ulaşımında aksamalar yaşanabileceği riski nedeniyle gerekli önlemlerin alınması çağrısı yapıldı.