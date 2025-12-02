Son Mühür/ Merve Turan - Menderes Belediyesi, ilçedeki yaşam kalitesini artırmaya yönelik yatırımlarını Kasımpaşa Mahallesi’nde sürdürüyor. Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından 259 ve 264 sokakların kesişim noktasında park ve otopark düzenlemesi başlatıldı.

Yeşil alan ve otopark birlikte planlandı

Projeyle birlikte toplam 1.220 metrekarelik yeşil alan ile 470 metrekarelik otopark mahalle sakinlerinin kullanımına sunulacak. Alan içerisinde çocuk oyun grupları, fitness aletleri ve oturma alanları da yer alacak. Park alanı; çocuklar, gençler ve yetişkinler için farklı ihtiyaçlara yanıt veren sosyal donatılarıyla mahallede yeni bir buluşma noktası oluşturacak.

Başkan Çiçek: “Öncelik ihtiyaç duyulan bölgelerde”

Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek, mahallelerin ihtiyaçlarını dikkate alarak çalışmalar yürüttüklerini belirtti. Çiçek, hem sosyal yaşamı güçlendiren hem de park sorununa çözüm üreten projelere devam edeceklerini ifade etti.