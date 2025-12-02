Karşıyaka'da Park Mesaisi!

Son Mühür/ Beste Temel - Karşıyaka Belediyesi, ilçe genelindeki parklarda bakım ve yenileme çalışmalarına hız verdi. Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında, son bir aylık süreçte 7 farklı park alanında revizyon uygulamaları tamamlandı. Yapılan düzenlemelerle parklar daha güvenli, estetik ve modern bir görünüme kavuşturuldu.

Yedi parkta kapsamlı yenileme

Çalışmalar kapsamında Sebahattin Taşkıran Parkı, Osmanbey Parkı, Karşıyaka’nın Filizleri Anaokulu, Doğa Parkı, Kardelenler Anaokulu ve Tahir Bor Parkı’nda zemin yenileme çalışmaları yapıldı. Toplam 1.010 metrekarelik alan, güvenlik standartlarına uygun ve 4 santimetre kalınlığında kauçuk zeminle kaplandı.

Yürüyüş parkuruna asfalt düzenlemesi

Şemikler Mahallesi Mimoza Parkı’nda bulunan yürüyüş parkurunda asfaltlama çalışması gerçekleştirildi. Parklardaki diğer bakım ve onarımlar da tamamlanarak alanların kullanım özellikleri güçlendirildi.

Başkan Ünsal: “Daha yaşanabilir bir Karşıyaka için çalışıyoruz”

Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal, parkların yalnızca yenilenmediğini, her yaştan Karşıyakalı için daha konforlu ve güvenli yaşam alanlarına dönüştürüldüğünü vurguladı. Ünsal, çocuk oyun alanlarında kullanılan kauçuk zemin uygulamalarının düşme ve yaralanma riskini azaltarak önemli bir güvenlik katkısı sunduğunu belirtti. Son dönemde yapılan çalışmalarla çocuklar için daha güvenli oyun alanları oluşturulduğunu ifade eden Ünsal, hedeflerinin herkes için daha yaşanabilir bir Karşıyaka oluşturmak olduğunu söyledi.