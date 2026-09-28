Son Mühür/ Beste Temel- Menderes Belediyesi sokakları arındırıyor. Ekipler adeta yabani otlara savaş açtı. İlçenin çehresi bu operasyonla değişiyor.

Park ve Bahçeler Müdürlüğü personeli sahada ter döküyor. Yollar, kaldırımlar ve sahil şeridi titizlikle taranıyor. Uzun otlar tek tek biçilerek temizleniyor. Sadece görüntü kirliliği ortadan kalkmıyor. Haşerelerin üreme alanları da böylece kurutuluyor. Vatandaşlar daha temiz bir çevrede yaşama kavuşuyor.

Başkan Şen: "Kadın eli değecek"

Belediye Başkan Vekili Asuman Şen çalışmaların aralıksız süreceğini belirtti. Göreve gelirken verdikleri sözleri hatırlattı. Menderes'e kadın elinin değdiğini vurguladı.

Tüm ekiplerle sahada olduklarını ifade eden Şen, ilçenin her köşesini güzelleştirmekte kararlı olduklarını söyledi. Ot biçme ekipleri program dahilinde mesai yapıyor. Menderes kesintisiz ve sürekli hizmetle gelişiyor.

Temizlik çalışmaları hız kesmiyor

Menderes'te operasyonlar belirli bir plan içinde ilerliyor. Parklar ve sosyal tesisler de bu kapsamda yenileniyor. Bakımsız alanlar modernize ediliyor. İlçe sakinleri uygulamadan memnuniyet duyuyor. Başkanlık yönetimi sahadaki varlığını her geçen gün artırıyor. Menderes bambaşka bir görünüme bürünüyor.

