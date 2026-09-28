Son Mühür/Hüseyin Demir TFF 3.Lig 2.Grup’ta mücadele eden Altay Spor Kulübü, sezonun dördüncü haftasında İzmir derbisinde Bucaspor 1928 ile kozlarını paylaştı. Dev İzmir derbisinde siyah-beyazlılar, sarı-lacivertlileri deplasmanda 2-1 mağlup etti. Altay Spor Kulübü’nün kaptanı Sefa Özdemir, siyah-beyazlı formayla 100. maçına çıktı.

Kaptan 100. maçına çıktı!

Kaptan, maç öncesinde ve sonrasında takımdaki oyuncularla özel motivasyon konuşmalarında bulunarak arkadaşlarını motive etti. Özdemir, deneyimini ve tecrübesini genç oyunculara aktarıyor.

Tuna Üzümcü'den gençlik vurgusu!

Galibiyetin ardından Altay Spor Kulübü’nün teknik direktörü Tuna Üzümcü açıklamalarda bulundu. Deneyimli antrenör gençlerin önemini vurgularken daha iyi bir takım olacaklarını belirtti. İl Güvenlik Kurulunun aldığı karardan dolayı Altaylı taraftarlar, deplasman yasağı olduğu için maçı izleyemedi. İzmir derbisinin ardından Başkan Sinan Kanlı, Gaziemir’de Vali Kutlu Aktaş Tesislerine giderek taraftarlara ve camiaya açıklamalarda bulundu.

“Karakter ve mücadele önemli”

Oyuncularının karakterine ve mücadelesine vurgu yapan Altay Spor Kulübü’nün teknik direktörü Tuna Üzümcü, “Öncelikle bugün sahada mücadele eden, süre alan, almayan bütün futbolcularımızla gurur duyduğumu söylemek istiyorum. Hafta boyunca oyuncularımızla bu tür maçların havasının her zaman farklı olduğunu konuştuk. Sahada doğru işler yapacağımıza, mücadeleden bir an olsun vazgeçmediğimiz sürece karşılığını alacağımıza inanıyorduk. Çalışmalarımızı da buna göre yaptık. Sahada, hangi şartta olursa olsun oyunun içinde kalan, mücadeleden vazgeçmeyen ve sonuna kadar birbirine inanan bir takım vardı. Oyuncularımızın ortaya koyduğu karakter ve mücadele benim için çok kıymetli” diye konuştu.

“Her dakikadan bir şey öğreniyoruz”

Daha iyi bir takım olacaklarını belirten Altay Spor Kulübü teknik direktörü Tuna Üzümcü, “Kazandığımız için mutluyuz ancak skor daha farklı da olabilirdi. Değerlendirmediğimiz pozisyonlarımız var. Bunların hepsinden ders çıkaracağız. Çünkü bizim için sadece kazanmak değil, oynadığımız her maçtan ve her dakikadan bir şey öğrenerek daha iyi bir takım haline gelmek önemli” dedi.

“Oyunumuzu geliştirmeye devam edeceğiz”

Oyunu ve takımı geliştirmeye devam edeceklerini vurgulayan Altay Spor Kulübü teknik direktörü Tuna Üzümcü, “Bu sezon en çok istediğimiz şeylerden biri, bu genç takımın kazanma kültürünü oluşturması ve kaybetmemeyi bir alışkanlık haline getirmesi. Bunun bir günde olmayacağını biliyoruz. Hafta hafta, maç maç üzerine koyarak oyunumuzu ve takımımızı geliştirmeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

“Altay’ın bu çocuklara ihtiyacı var”

Altay’ın gençlerinin önemine değinen Altay Spor Kulübü teknik direktörü Tuna Üzümcü, “Bu galibiyet Büyük Altay camiasına armağan olsun. Bugün burada bizimle olamasa bile iyi dileklerini ve desteğini kalbimizde hissettirdiğimiz Büyük Altay taraftarlarına teşekkür ediyorum. Biz mücadele etmeye sonuna kadar devam edeceğiz. Bu çocuklara inanmaya, güvenmeye ve onlara sımsıkı sarılmaya devam edelim. Çünkü onların buna ihtiyacı var. Altay’ın da bu çocuklara ihtiyacı var” diye sözlerini sonlandırdı.

“Bu takım eski günlerine dönecek”

Takımın eski güzel günlerine döneceğini söyleyen Altay Spor Kulübü’nün Başkanı Sinan Kanlı, “Çok güzel bir galibiyet aldık. Bütün hafta sosyal medyada çığırtkanlık yapmayarak edebimizle oturduk. Ona rağmen bir çok şey yazıldı ve çizildi. İnşallah bu rüzgarla birlikte önümüzdeki hafta Alanya maçında maraton tribünündeyiz. Kadınlar ve çocuklar hariç maçta VIP tribünde istemiyoruz. Bu takımı destekleyerek eski güzel günlerine döndüreceğiz" dedi.