İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Menderes Belediyesi’ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında yeni bir gelişme yaşandı. Jandarma ekiplerince gözaltına alınan 9 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Aralarında eski Menderes Belediye Başkanvekili Erkan Özkan ile kuyumcu O.G.’nin de bulunduğu şüpheliler, sağlık kontrollerinin ardından adliyeye sevk edildi.

7 kişi tutuklandı

Adliyedeki işlemlerinin ardından şüpheliler hakim karşısına çıkarıldı. A.U., S.K., Ç.Ç., O.D., A.D., O.G. ve M.K. hakkında tutuklama kararı verildi.

Eski başkanvekili Erkan Özkan ile M.R.G. ise adli kontrol uygulanması şartıyla serbest bırakıldı.

“Rüşvet, irtikap, resmi belgede sahtecilik, görevi kötüye kullanma ve imar kirliliğine neden olma” suçlamaları kapsamında açılan soruşturmanın önceki aşamasında aralarında Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek’in de bulunduğu 16 şüpheli 4 Ağustos’ta gözaltına alınmıştı. Çiçek’in de aralarında olduğu 10 şüpheli tutuklanırken, diğer şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Çiçek'le kamuoyuna yansıyan WhatsApp yazışmalarını gerçekleştiren avukat E.G. de 10 Eylül'de yakalandıktan sonra tutuklanmıştı.

İlkay Çiçek görevden uzaklaştırılmıştı

Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek ise soruşturma kapsamında İçişleri Bakanlığının 8 Ağustos 2026 tarihli onayıyla görevinden uzaklaştırılmıştı.