Son Mühür/ Beste Temel - Menderes Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü, 5 Aralık Dünya Toprak Günü dolayısıyla “toprak varsa, hayat var” sloganıyla resim yarışması düzenledi. Toprağın önemine dikkat çekmek amacıyla hazırlanan yarışmanın ödül töreni, Menderes Belediyesi Gençlik Kültür ve Sanat Merkezi’nde yapıldı. Kazanan öğrencilere ödülleri Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek tarafından takdim edildi.

Dereceye giren öğrenciler ödüllendirildi

Törende yapılan değerlendirme sonucunda Esila Başkaranfilci birinci seçilerek 4000 liralık ödül aldı. Zeynep Eylül Yavaşer ikinci olarak 3000 lira, Ecrin Yılmaz ise üçüncü olarak 2000 lira ile ödüllendirildi. Yarışmaya katılan tüm öğrencilere sertifika verildi.

“Her bir eser bizim için değerli”

Ödül töreninde konuşan Başkan İlkay Çiçek, resim sergisini gezerek çocukların çalışmalarını incelediğini belirtti. Çiçek, “Toprak temalı yarışmamızda çocuklarımızın değerli emeklerini görme fırsatı bulduk. Dereceye girenleri kutlarken yarışmaya katılan tüm çocuklarımıza ayrıca teşekkür ederim. Ortaya koydukları her eser bizim için kıymetli.” dedi.

“Toprak geleceğimizdir”

Başkan Çiçek, konuşmasının devamında toprağın taşıdığı yaşamsal öneme dikkat çekerek şunları söyledi: “Toprak, üzerinde yürüdüğümüz bir yüzeyden öte; soframızın, yaşamımızın ve geleceğimizin temelidir. Erozyon, bilinçsiz tarım, plansız yapılaşma ve çevre kirliliği nedeniyle geleceğimiz risk altında. Yerel yönetimler olarak bu konuda sorumluluk taşıyoruz ve çalışmalarımızı bu bilinçle yürütüyoruz. Çocuklarımızın da bu farkındalıkla hazırladığı eserler bizleri gururlandırdı.”