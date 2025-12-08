TFF’nin 197 amatör statüdeki futbolcuyu geç sevk etmesi, şampiyonluk mücadelesi veren Karşıyaka’da büyük tepkiye yol açtı. Kulüp yönetimi, sevk kararlarının lig dengelerini bozduğunu savunarak sürecin yeniden değerlendirilmesini istedi.

Bahis soruşturmasındaki yeni sevkler Karşıyaka’yı ayağa kaldırdı

Türkiye Futbol Federasyonu’nun 10 Kasım’da profesyonel liglerde 1024 futbolcuyla başlattığı bahis soruşturması, amatör statüde A takımda forma giyen 197 futbolcunun geç sevk edilmesiyle yeniden gündem oldu.

Bu karar, özellikle 3. Lig 4. Grup’ta şampiyonluk mücadelesi veren Karşıyaka’da büyük rahatsızlık yarattı.

Karşıyaka’nın ilk 11’inden 8 oyuncu, bahis hesapları gerekçesiyle hak mahrumiyeti cezası alırken, dün oynanan maçta mağlup olduğu Eskişehirspor’un 7 futbolcusunun PFDK’ya sevk edilmesinin maç sonrası duyurulması İzmir ekibinde öfkeye neden oldu.

Amatör statü açığı ve Eskişehirspor tartışması

Bu sezon uygulanan yeni statü ile transfer yasağı bulunan kulüplerin profesyonel futbolcuları amatör statüde kadrolarına dahil edebildiği biliniyor.

Eskişehirspor’un da sezon başında bu yöntemle kadrosuna kattığı 7 oyuncu, amatör statüde oldukları için son sevk listesine yeni eklendi. Bu isimlerden Talha Özler ve Mustafa İnan, dün Karşıyaka’ya karşı ilk 11’de forma giydi.

Karşıyaka cephesi, federasyonun bu sevk kararını sezon başındaki taleplerine rağmen haftalar sonra açıklamasına tepki gösteriyor. Eleştirilere göre kulüpler, federasyonun geç kararları nedeniyle iki lig maçı oynadı ve bu süreç adaleti zedeledi.

Eski Başkan Azat Yeşil: “Bu lig 10 Kasım’dan beri geçersizdir”

Karşıyaka’da takımı kurarak kulübe büyük mali destek sağlayan eski başkan Azat Yeşil, süreci sert sözlerle eleştirdi:

“Geç gelen adalet adalet değildir. Karşıyaka’nın hakkı yendi. Bu lig 10 Kasım’dan itibaren geçersizdir. Pazar günü maç oynanıyor, ertesi gün karar açıklanıyor. Bu karar maçlardan önce de verilebilirdi.”

Yeşil, TFF yönetimini istifaya davet ederek şöyle devam etti:

“Bütün evrakları teslim edip istifa etmeliler. Süreci yönetemediler. Kulüplerin ve futbolcuların emeği heba edildi. Sevklerin tamamı 10 Kasım’da birlikte açıklansaydı bugün bu kaos yaşanmazdı. Oynanan tüm maçlar geçersiz sayılmalı ve tekrar edilmelidir.”

Ömer Faruk Sezgin kararı: “Büyük hukuksuzluk var”

Karşıyaka futbolcusu Ömer Faruk Sezgin, sezon başlamadan bahis hesabı bulunduğu gerekçesiyle 8 ay ceza almıştı.

Azat Yeşil, diğer emsal dosyalarda cezanın alt sınırdan verilerek 45 gün olarak uygulandığını, ancak Sezgin’in 90 günü aşkın süredir cezalı olduğunu belirterek şunları söyledi:

“Ömer Faruk’un cezalandırılma biçimi tamamen hukuksuzdur. Tahkim’e başvuru yaptık, iki haftadır cevap yok. Oyuncumuzun iki maçtır sahada olması gerekiyordu.”

Başkan Cicibaş: “Bu iki haftayı yok sayın, maçlar yeniden oynansın”

Karşıyaka Başkanı Aygün Cicibaş da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla federasyona sert çıkarak sürecin lig bütünlüğünü bozduğunu savundu:

“TFF önce ligi durduruyor, sonra iki hafta maç oynatıyor, ardından yeni bir ceza listesi açıklıyor. Bunun neresinde adalet var? Bu kararlar kulüplerin emeğini, taraftarın alın terini yok saymaktır.”

Cicibaş, çözüm önerisini açıkça dile getirdi:

“Son iki hafta yok sayılmalı ve maçlar yeniden oynanmalı. Adalet seçici uygulanmaz. Ya bu süreci düzelterek ligi adil zemine oturtun ya da açık olun; bu ligi feshedin, şampiyonu belirleyin. Biz sadece kendi çıkarımızı değil tüm kulüplerin hakkını savunuyoruz.”

3. Lig’de adalet tartışması derinleşiyor

Karşıyaka camiası, TFF’ye yönelik eleştirilerinde ortak bir noktada buluşuyor:

“Süreç kötü yönetildi ve lig dengeleri bozuldu.”

Federasyondan konuyla ilgili yeni bir açıklama beklenirken, amatör statüde kontrollerin geç yapılması ve sevk kararlarının maç sürelerine denk gelmesi ligde büyük tartışma yaratmış durumda.

