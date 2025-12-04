Son Mühür/ Emine Kulak - Menderes Belediyesi, ilçeye kazandırılan yeni hizmet alanlarının açılışını bugün düzenlenen toplu törenle gerçekleştirdi. İlçe Meydanı’nda yapılan törende Ferdi Zeyrek Engelsiz Çocuk Evi, Çakaltepe Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi, Şehit Fethi Sekin Parkı, Özdere Atatürk Kültür Merkezi ve Pati Park gibi projeler vatandaşların hizmetine sunuldu. Belediye Başkanı İlkay Çiçek’in ev sahipliğinde gerçekleştirilecek törene CHP İzmir İl Başkanı Çağatay Güç, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Merhum Ferdi Zeyrek’in Eşi Nurcan Zeyrek, Gaziemir Belediye Başkanı Ünal Işık, CHP Menderes İlçe Başkanı Mehmet Emin Işıkve çok sayıda vatandaş katıldı.

ÇİÇEK: VERDİĞİMİZ TÜM SÖZLERİ TEK TEK HAYATA GEÇİRİYORUZ

Göreve geldikleri 20 aylık süreçte verdikleri sözleri bir bir yerine getirmenin gururunu yaşadıklarını belirten Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek, “20 ay önce bu güzel ilçenin güzel insanlarına bir söz vermiştim. Ben ve ekip arkadaşlarım çok çalışacak ve hak edilen hizmetleri Menderes’e kazandıracaktık. Şimdi bu sözü tutmanın onuru ve gururunu hep birlikte yaşıyoruz ‘’Yapamaz, maaş bile ödeyemez’’ diyenlere kulağımızı tıkayarak 20 ayda Menderes’imiz için çok güzel işlere imza attık. Siz değerli hemşehrilerimden aldığımız yetkiyle 20 ayda verdiğimiz sözleri tek tek yerine getirmeye başladık. Geride kalan süre boyunca durmadan, yorulmadan çalışarak birçok hizmet ürettik. En acil ihtiyaçları ön planda tutarak ilerledik. Tüm zorluklara ve kısıtlı imkanlara rağmen ihtiyaçlara karşılık vererek çaba gösterdik, Menderes’te ilklere imza attık. Uygun fiyatı, hizmet kalitesi ve yemek lezzeti ile Kent Lokantası her gün binlerce Menderesli’nin hizmetinde. İşçi ve işveren arasındaki köprü olan İşim Menderes projemiz ile işsizliğe adeta neşter vurduk. Yeni kazandırdığımız ve yenilediğimiz sosyal tesislerimiz ile vatandaşlarımızın rahatça vakit geçireceği mekanları Menderes’imize kazandırdık. Sosyal Market ile ücretsiz çamaşırhane hizmetimiz ile ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın yanında oluyoruz. Göreve geldiğimizde başlattığımız mali politika ile araç kiralama devrine son verdik ve kendi araç filomuzu kurduk” dedi.

ÇİÇEK 20 AYDA HAYATA GEÇEN PROJELER DİKKAT ÇEKTİ

Kısa sürede hayata geçirdikleri hizmetleri anlatarak ilçede sosyal, sağlık ve ulaşım alanında önemli adımlar attıklarını vurgulayan Çiçek, Sağlıkta yeni bir dönemi başlatarak evde bakım hizmetleri uygulamamızı kendi bünyemize dahil ettik, hoş geldin bebek uygulamasını yeniden başlatarak yeni doğan çocuklarımızın da yanında oluyoruz. Atıl halde olan tüm halı saha ve spor komplekslerimizi baştan aşağıya yenileyerek gençlerimizin özlem duyduğu spor alanlarını yeniden faaliyete soktuk. Hemşehrilerimizin en çok talep ettiği 508 Menderes-Konak otobüs hattını da yeniden devreye soktuk. İşte bunlar ve daha fazlasını 20 ay gibi kısıtlı bir zamanda hayata geçirdik” diye konuştu.

TUGAY’A TEŞEKKÜR: BİR DEDİĞİMİZİ İKİ ETMEDİ

Ekonomik zorluklara rağmen ilçede hizmet üretmeye devam ettiklerini vurgulayan Çiçek, “Belediyeler üzerinde ki ekonomik baskının herkes farkında. Bu baskıları bahane olarak görmedik ve tüm zorluklara rağmen hizmetlerimizi gerçekleştirdik. Bu süreçte az önce belirttiğim gibi birçok projeyi de hayata soktuk. İşte bugün bu projelerden olan 5 tanesinin daha açılışını hep birlikte gerçekleştiriyoruz. Engelli bireylerimiz, çocuklarımız, yaşlılarımız, ailelerimiz, sanatçılarımız, can dostlarımız ve Menderes’te her kesimden her yaştan insanımıza hitap edecek 5 yıldızlı projelerimizi sizlere sunmaktan büyük gurur duyuyorum. Az önce hazırladığımız video görsellerinde de gördünüz. Engelli çocuklarımız için İzmir’de bir ilk olan Engelsiz Çocuk Evi projemizi yaptık. Merhum Başkanımız Ferdi Zeyrek’in adını burada yaşatmak istedik. Başkanımızı saygı ve rahmetle anıyoruz. Bu projemiz engelli çocuklarımız için birçok hizmeti barındırmanın yanı sıra İzmir’de de bir ilk olacak. Şehit polis memurumuz Fethi Sekin’in adını da unutmadık. Kahramanca canını ortaya koyan şehidimizi rahmet ve minnetle anıyorum. Şehit Fethi Sekin Parkı’mız ile şehidimizin ismi sonsuza dek yaşayacak. Can dostlarımız için söz verdiğimiz Pati Park projemizi de hayata geçirerek yine Menderes’te bir ilke imza attık. Can dostlarımız için tek hizmetimiz bu olmadı. Yıllardır atıl halde duran Çakaltepe Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi’mizi de hizmete soktuk.Bir diğer projemiz ise Özdere Atatürk Kültür Merkezi oldu. Uzun zamandır bakımsız halde duran binamızı hayırseverlerimizi destekleri ile yeniledik. Ve yeni bir kültür-sanat merkezi olarak vatandaşlarımıza sunduk” dedi. Biz, Menderes aşkı ile hizmet etmek için göreve geldik. Bu şiarla hareket edip hizmet ve projeler ürettik. Bundan sonra da bu böyle sürecek. Menderes bugün tarihi günlerinden birini yaşıyor. Bu başarı hepimizin. Bu başarı tüm Mendereslilerin. Bu süreçte değerli ağabeyim, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımız Cemil Tugay’a özellikle teşekkür etmek istiyorum. Göreve geldiğimiz günden itibaren bir an olsun bizi yalnız bırakmadı, bir dediğimizi iki etmedi. Her işimizde desteğini hep yakından gördük. Tüm Menderesli hemşehrilerim adına kendisine buradan teşekkür ediyorum. Çok emek verdik, çok ter akıttık. Ancak daha yeni başladık; yürüyecek çok hizmet yolumuz, Menderes’e verecek çok çabamız var!5 yıldızlı projelerimiz Menderes’imize hayırlı, uğurlu olsun” dedi.

GÜÇ: AK PARTİ İZMİR’DE DEPREME DAYANIKSIZ OKULLARI MECBUREN AÇIYOR

Menderes’te açılışı yapılan yeni projelerin sosyal belediyecilik anlayışının somut bir göstergesi olduğunu vurgulayan CHP İzmir İl Başkanı Çağatay Güç, “Bugün Menderesin geleceğine değer katacak projeleri açmanın gurunu yaşıyoruz. Bugün hayata geçen hizmetler sadece CHP’nin sosyal belediyecilik anlayışının Menderes’te hayata geçmesidir. Ferdiz Zeyrek hiç tanışmamışın bile abisi, kardeşiydi. Bir ailenin ferdiydi. Hiçbir zaman unutmayacağız. Merkezi hükümet vergilerin yüzde 5’ini geri yatırım yapıyor dedim. Sosyal medyadan bugün 4 tane okul açıyoruz buyur gel dedi. 4 okul açmak değerlidir. Depremde yıkılacak okulları tekrar yapmak olamaz. Aynı merkezi hükümet AK Partili yönetimindeki belediyelere yüzde 217 yatırım yapıyor. İzmir’de merkezi hükümet mecburen yıkılan okulları yeni yapılmış gibi sunuyorlar. Bu yeni bir hizmet değil yenilemedir. Merkezi hükümetin Menderes’e vermediği yatırıma rağmen 5 yeni hizmeti hayata geçirdi. İşte vizyon ve eser dediğimiz budur. Halkın vergisini halka söndürmek budur. Sosyal belediyecilik anlayışıyla sürdürmek budur. Bizim işimiz adaletle eşit çalışmaktır” dedi.

ZEYREK: EŞİMİN ASIL USTALIĞI GÜLLER ARASI KÖPRÜ KURMAKTI

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Merhum Ferdi Zeyrek’in Eşi Nurcan Zeyrek, “ Burada derin duygular içerisindeyim. Eşim, kalbimin adını taşıyan merkezin açılışında olmaktan gurur duyuyorum. Eşimin adını bu denli değerli bir tesisi vererek yaşatan herkese teşekkür ediyorum. Ferdi mimardı. Projeler çizer yapılar yapardı. Ama asıl ustalığı gönüller arasında köprü kurmaktı. O her zaman asıl engelin sevgisizlik olduğunu söylerdi. Ferdi’nin herkes için eşit ve adil somutlaştırılmış halidir. Biz bir aileyiz duygusunun Menderes’te yuva olacak” dedi.