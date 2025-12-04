Son Mühür/ Merve Turan - Dünya Engelliler Haftası kapsamında hayata geçirilen ve altı ay süren “Sürdürülebilir Tasarım Atölyesi” programına katılan özel gereksinimli bireyler, düzenlenen törenle sertifikalarını aldı. Mobilya Akademi’de gerçekleştirilen törene Karabağlar Belediye Başkanı Helil Kınay’ın yanı sıra sektör temsilcileri, kent konseyi üyeleri, meclis üyeleri, öğrenciler ve kursiyerler katıldı.

“Bu bir kutlama değil, farkındalık günüdür”

Törende konuşan Başkan Helil Kınay, Dünya Engelliler Haftası’nın bir kutlama değil, farkındalık ve dayanışmanın büyütülmesi gereken bir dönem olduğuna dikkat çekti. Eşitlik, erişilebilirlik ve toplumsal dayanışmanın önemine vurgu yapan Kınay, özel gereksinimli bireylerin yaşamın her alanında bağımsız ve eşit şekilde yer almasının bir insan hakkı olduğunu ifade etti.

Toplumsal dayanışma vurgusu

Karabağlar’da özel gereksinimli bireylerle güçlü bir dayanışma bağı kurduklarını belirten Kınay, birlikte üretmenin ve birlikte güçlenmenin önemine işaret etti. Eşitlik, gelişim ve üretme hakkının herkes için geçerli olduğunu söyleyen Kınay, bu anlayışla çalışmaları sürdürdüklerini kaydetti.

Erişilebilirlik ve eşitlik mesajı

Kent Konseyi Yürütme Kurulu Üyesi Nurcan Pirgan Çakır ise engelli bireylerin yaşamın her alanında eşit ve bağımsız yer almasının bir gelişmişlik göstergesi olduğunu belirtti. Karabağlar’da kapsayıcı çalışmaların artarak devam edeceğini vurguladı.

Hepimiz biriz atölyesi

Törenin ardından Başkan Kınay, “Hepimiz Biriz” tasarım atölyesinde özel gereksinimli bireylerle birlikte dönüştürülebilir malzemelerden ürünler tasarladı. Etkinlikte, eski bir sandalye renkli iplerle yeniden işlevsel hale getirildi.

Genç tasarımcılar sektörle buluştu

Program kapsamında ayrıca “Genç Tasarımcılar Mobilya Sektörüyle Buluşuyor” sergisinin açılışı yapıldı. Sergide eko-tasarım temalı yarışmalarda dereceye giren çalışmalar ile sürdürülebilir tasarım odaklı ürünler yer aldı. Başkan Kınay, gençlerin yaratıcılığının sektör için önemli bir güç olduğunu vurguladı.