Olay, 5 Şubat akşamı Menderes’in Oğlananası Mahallesi Kısık Sanayi yolu üzerinde meydana gelmişti. İçinde Balımnaz ve Nergiz Türkkal kardeşler ile Devran Y. ve T.D.’nin bulunduğu otomobil, dere üzerindeki köprüden geçiş sırasında iddialara göre sel sularına kapılarak dereye sürüklenmişti.

İki kişi kurtuldu, iki kardeşin cansız bedenine ulaşıldı

Suların sürüklediği araçtan Devran Y. ve T.D. kendi imkanlarıyla kurtulmuştu. İhbar üzerine bölgeye İzmir İl Jandarma Komutanlığı Sualtı Arama Kurtarma Timi ile AFAD ekipleri sevk edilmişti.

Eğitimli köpeklerin de kullanıldığı çalışmalarda Balımnaz Türkkal ve Nergiz Türkkal’ın cansız bedenleri bulunmuştu.

Kardeşler son yolculuğuna uğurlandı

Hayatını kaybeden iki kardeş, Hacılarkırı Mezarlığı’nda toprağa verilmişti. Balımnaz Türkkal’ın sosyal medyada video içerikleri ürettiği öğrenilmişti.

Kaçan sürücünün çok sayıda suç kaydı olduğu iddiası

Olay yerinden kaçan T.D.’nin çok sayıda suç kaydı bulunduğu ve 3 ayrı suçtan arandığı belirtildi. Jandarma ekipleri, otomobilin bulunduğu bölgede kaçak sürücüyü yakalamaya yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Kurtulan yolcunun ifadesi ortaya çıktı

Gözaltına alınan Devran Y., ifadesinde “Hep birlikte Menderes’e gezmeye gitmiştik. Dönüşte köprüden geçerken sel sularına kapılan otomobil dereye uçtu” dedi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından Devran Y. serbest bırakıldı.