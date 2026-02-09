Son Mühür/ Beste Temel - İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, İzmir Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Buca Belediyesi’ne yönelik operasyon düzenlendi. Rüşvet ve imar mevzuatına aykırı işlemler iddiasıyla 28 kişi hakkında gözaltı kararı verilirken, gözaltına alınanlar arasında Tüm Yerel-Sen üyesi kamu emekçilerinin de bulunduğu öğrenildi.

İki sendika üyesi mahkemeye sevk edildi

Soruşturma kapsamında dört gündür gözaltında tutulan sendika üyelerinden İpek Erdi Kaya, adli kontrol talebiyle; Cem Beşgül ise tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edildi.

Sendika yöneticileri adliyede

Gelişmelerin ardından Tüm Yerel-Sen Genel Örgütlenme Sekreteri Devrim Onur Erdağ, sendika avukatı Tayfun Öz ve Tüm Yerel-Sen 2 No’lu Şube Mali Sekreteri Özgür Özmutlu, İzmir Adliyesi’ne gelerek süreci yakından takip etti.

“Masumiyet karinesi anayasal bir haktır”

Konuya ilişkin yazılı açıklama yapan Devrim Onur Erdağ, soruşturma sürecinde masumiyet karinesinin açık biçimde ihlal edildiğini belirtti. Erdağ, kesinleşmiş bir yargı kararı bulunmaksızın kamu emekçilerinin suçlu gibi kamuoyuna sunulmasının hukuk devleti ilkesine aykırı olduğunu vurguladı. Masumiyet karinesinin bir temenni değil, anayasal bir hak olduğunu ifade etti.

“Tutuklama cezaya dönüşmemeli”

Tutuklamanın istisnai bir tedbir olması gerekirken cezalandırma aracına dönüştürülmesine dikkat çeken Erdağ, kamu emekçilerinin soruşturmalar üzerinden hedef haline getirilmesinin kabul edilemez olduğunu belirtti. Yargı süreçlerinin medya üzerinden infaz aracına dönüştürülmesinin adalete ve toplumun hukuka olan güvenine zarar verdiğini dile getirdi.

“Sürecin takipçisi olacağız”

Tüm Yerel-Sen olarak yargının bağımsızlığına ve hukukun üstünlüğüne vurgu yapan Erdağ, adil, tarafsız ve hukuka uygun bir yargılama talep ettiklerini belirtti. Sendika üyelerinin onurunu, emeğini ve haklarını korumak için sürecin sonuna kadar takipçisi olacaklarını, hiçbir üyeyi yalnız bırakmayacaklarını ifade etti.