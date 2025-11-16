Menderes Belediyesi’nin organize ettiği Geleneksel Gümüldür Özdere Mandalina Festivali, 14 Kasım Cuma günü başlayan programıyla bölgeye büyük hareketlilik getirdi. İzmir’in tarımsal değerlerini öne çıkaran festival, kentin dört bir yanından ve çevre illerden gelen vatandaşlarla yoğun bir ilgi gördü.

Festival alanını gezen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek ve eşi Melek Çiçek ile birlikte stantları ziyaret ederek üreticilerle sohbet etti, çocuklarla fotoğraf çektirdi.

Çocuklara madalya ve bisiklet hediyesi

Festival kapsamında düzenlenen “En iyi mandalina kostümü” ve “Çılgın saç” yarışmasına katılan çocuklar, Başkan Tugay’ın elinden madalyalarını aldı. Dereceye giren çocuklara bisiklet hediye edilmesi festival alanında renkli anlara sahne oldu.

Başkan Tugay ayrıca, 81 ressamın eserlerinin yer aldığı “81 Ressamın Gözüyle Menderes” sergisini gezerek sanatçılarla sohbet etti.

Yeşil Destinasyonlar listesine giren kooperatif için açılış yapıldı

2024 yılında Green Destinations Top 100 Stories listesine giren Güm-Öz Turuncu Eller Tarımsal Kalkınma Kooperatifi’nin mandalina işleme tesisinin açılışı da festival kapsamında gerçekleşti. Dr. Tugay, tesisi gezerek üretim süreci hakkında bilgi aldı.

Tugay: “Üretene değer verirsek ülke olarak güçleniriz”

Festivalde konuşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, Menderes’in İzmir’in tarımda lokomotif ilçelerinden biri olduğunu vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:

“Sahip olduğumuz hazineleri daha iyi değerlendirerek refah seviyemizi artırabiliriz. Bunun yolu birlik, beraberlik ve çok çalışmaktan geçiyor. Atatürk’ün söylediği gibi tek ihtiyacımız çalışmak. Üretenin, tarlasında ter dökenin, dükkanında emeğini koyanın hakkını vermek zorundayız.”

Tugay, toplum olarak Atatürk’ün vizyonunu yaşatmanın önemine de değinerek, herkesin ülkesine karşı sorumluluk taşıması gerektiğini söyledi.

“Mandarinayı Türkiye’ye tanıtalım” önerisi

Güm-Öz Turuncu Eller Kooperatifi’nin kadın üreticilerinin başarısını tebrik eden Tugay, kooperatif ürünlerine İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin destek verebileceğini belirtti:

“Ürettiğiniz mandalina kurularını Büyükşehir olarak satın alabiliriz. Ürünlerinizi tanıtan yazılarla Türkiye’nin tüm belediyelerine ve şirketlerine ulaştıralım.”

İlkay Çiçek: “Kadın kooperatiflerine pozitif ayrımcılık yapıyoruz”

Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek ise festival sürecine dair şu açıklamada bulundu:

“Bu yıl festivali üç güne yaydık ve her gün büyük ilgi gördük. İlçemizin ürünlerini Türkiye’ye tanıtmak için çalışıyoruz. Üreticinin yanında olmaya devam edeceğiz. Kadın kooperatiflerine ise pozitif ayrımcılık yapıyoruz. Kadın eli değdiği her yer güzelleşir.”

Gürsel Appa: “Kaybolan mandalinayı ekonomiye kazandırmak için seferberlik zamanı”

Güm-Öz Turuncu Eller Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Gürsel Appa, mandalina işleme tesisinin bölge için büyük önem taşıdığını vurguladı:

“Dokuz kadın olarak kurduğumuz hayaller gerçekleşmeye başladı. Hedefimiz, çürümeye terk edilen 17 ton mandalinayı işleyerek gıda ürününe dönüştürmek. Bölgede yaklaşık 40 bin ton çöpe giden ürün var. Bu konuda seferberlik ilan etmemiz gerektiğini düşünüyorum.”

Tesis açıldı, üretim süreci başladı

Konuşmaların ardından mandalina işleme tesisinin resmi açılışı yapıldı. Başkan Tugay ve beraberindekiler tesisi gezerek üretim kapasitesi, kadın emeği ve ekonomik katkı hakkında bilgi aldı.

Festival, hem tarımsal üretimin önemini vurgulaması hem de kadın kooperatiflerinin güçlenmesine katkı sunması açısından dikkat çekti.

