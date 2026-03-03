İstanbul Çekmeköy’de bulunan Taşdelen Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde 2 Mart Pazartesi günü gerçekleşen bıçaklı saldırıda iki öğretmen ve bir öğrenci yaralandı. Yaralanan öğretmenlerden Fatma Nur Çelik, tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Eğitim-Sen İzmir Şubeleri, saldırının ardından yaptığı açıklamada hem kaybedilen meslektaşı için hem de eğitim emekçilerinin can güvenliği ve itibarı için toplandıklarını belirtti.

"Mevcut güvenlik mekanizmaları yetersiz"

Eğitim-Sen İzmir Şubeleri, okullarda artan şiddet vakalarının yalnızca bireysel öfkeyle açıklanamayacağını vurguladı. Açıklamada, “Okullarda kesici aletle saldırı gerçekleştirilebilmesi, mevcut güvenlik mekanizmalarının yetersizliğini ortaya koymaktadır” ifadeleri kullanıldı. Eğitim sendikası, Milli Eğitim Bakanlığı’nın uzun süredir uyarılara rağmen kalıcı ve önleyici politikalar geliştirmediğini belirterek, şiddet ortamının giderek derinleştiğine dikkat çekti.

Toplumsal ve mesleki etkenler saldırının zemini olarak gösterildi

Açıklamada, şiddetin yalnızca bireysel bir öfke sonucu oluşmadığı, medyada ve siyasette giderek meşrulaştırılan sert dilin eğitim emekçilerini hedef gösterdiği ifade edildi. Öğretmenlik mesleğinin değersizleştirilmesi ve sorumluluğun sürekli öğretmenlere yüklenmesi, şiddet ortamını besleyen faktörler arasında gösterildi. Ayrıca pedagojik temelden yoksun uygulamalar ve denetimsiz etkinliklerin okulları güvenli öğrenme ortamından uzaklaştırdığına dikkat çekildi.

Eğitim-Sen açıklamasında, ekonomik kriz ve sosyal destek mekanizmalarının yetersizliği nedeniyle aileleri zor durumda olan öğrencilerin psikolojik baskı altında olduğunu vurguladı. Derinleşen yoksulluk, rehberlik ve psikolojik danışmanlık hizmetlerinin yetersizliği, şiddet riskini artıran toplumsal faktörler olarak gösterildi.

Sendikadan çağrı:

Sendika, Milli Eğitim Bakanlığı başta olmak üzere yetkililere şu çağrılarda bulundu:

Okul güvenliğini sağlamak amacıyla bütünlüklü ve bilimsel politikaların derhal uygulanması.

Rehberlik ve psikolojik danışmanlık hizmetlerinin güçlendirilmesi ve her okulda yeterli sayıda uzman görevlendirilmesi.

Risk altındaki öğrenciler için erken müdahale ve destek programlarının uygulanması.

Okullarda şiddeti önlemeye dönük bağlayıcı bir eylem planının hazırlanması.

Eğitim emekçilerinin mesleki itibarını koruyacak ve hedef gösterilmelerini engelleyecek açık tutum alınması.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’in istifa etmesi.

“Okullarımızı şiddete teslim etmeyeceğiz"

Eğitim-Sen İzmir Şubeleri, saldırının tüm yönleriyle aydınlatılması, ihmali olanların tespit edilmesi ve sorumluların hesap vermesi gerektiğini belirtti. Açıklamada, güvenli bir okul ortamının sağlanmasının en temel hak olduğu vurgulanarak, “Okullarımızı şiddete teslim etmeyeceğiz. Öğretmenlerin ve öğrencilerin güvenli, huzurlu ve sağlıklı bir eğitim ortamında bulunma hakkını savunmaya devam edeceğiz” denildi.