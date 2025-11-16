İzmir'in Menemen ilçesinde, evinde çıkan yangında trajik bir şekilde hayatını kaybeden hayvansever Şule Çörekçi (52) ve onunla birlikte yaşamını yitiren 30 kedisinin acısı yürekleri dağladı. Üç çocuk annesi Çörekçi'nin cenazesi, yakınlarının ve sevenlerinin katılımıyla toprağa verildi.

Gözyaşlarıyla uğurlandı: Cenaze Bayraklı'dan kalktı

Şule Çörekçi’nin naaşı, İzmir Adli Tıp Kurumu morgundan ailesi tarafından teslim alındıktan sonra Bayraklı ilçesindeki Gümüşpala Merkez Camisi'ne getirildi. Cenaze törenine katılanlar, yaşanan elim olay nedeniyle gözyaşlarını tutamadı. Çörekçi'nin cenazesi, ikindi vakti kılınan namazın ardından Emiralem Yeni Yayla Mezarlığı'na defnedildi.

Ailesinden duygusal açıklama: "Kendini hayvanlara adamıştı"

Taziyeleri kabul eden Şule Çörekçi'nin kardeşi Oğuz Çörekçi, ablasının ne kadar büyük bir hayvan dostu olduğunu ve hayvanları ne kadar çok sevdiğini dile getirdi. Ablasının eşiyle ayrıldıktan sonra hayatını tamamen hayvanlara adadığını anlatan Oğuz Çörekçi, olaya ilişkin şunları söyledi:

"Hayvanların sayısı artınca, onlara daha büyük ve iyi bir yaşam alanı sunabilmek için Menemen'deki çiftliğe taşındı. Orada hayvanlarla birlikte bizim gözetimimizde yaşıyordu. Daha önce hiçbir sorun yoktu. Bir gece yangın haberiyle sarsıldık. Koşup gittik ama maalesef durum buydu. İki gündür bu acıyla beraberiz. Sevenleri, eşleri ve dostları bugün onu yalnız bırakmadı."

"Islak Burunlar Pati Evi" kurucusuydu

Olay, dün gece Menemen'in Mermerli Mahallesi'ndeki bir evde, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıkmasıyla yaşandı. İhbar üzerine gelen itfaiye ekiplerinin yoğun çabasıyla yangın söndürüldü ancak yapılan kontrolde, hayvansever Şule Çörekçi'nin ve onunla birlikte kalan 30 kedinin hayatını kaybettiği tespit edildi. Hayatını kaybeden Çörekçi'nin, aynı zamanda "Islak Burunlar Pati Evi"nin kurucusu olduğu ve yalnız yaşadığı öğrenildi.