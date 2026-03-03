İzmir’de trafik polisleri, bir otobüsün önünü keserek durduran sürücüyü yakaladı. Kemalpaşa Caddesi Otogar Kavşağı’nda meydana gelen olayda, 35 T 7149 plakalı araç, seyir halindeki otobüsün önüne geçerek durdu. Araçtan inen sürücünün bu tehlikeli hareketi, çevredeki güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Sürücü yakalandı, kimliği belirlendi

Görüntülerin incelenmesi ve detaylı çalışmalar sonucu sürücünün R.Y. (28) olduğu tespit edildi. Polis ekipleri kısa sürede R.Y.’yi yakalayarak gözaltına aldı.

Ağır idari para cezası ve trafikten men

R.Y.’ye, Karayolları Trafik Kanunu uyarınca, trafikte saldırı amacıyla başka bir aracı ısrarla takip etme, araçtan inme ve sürücü belgesini yanında bulundurmama gibi maddelerden toplam 182 bin 719 TL idari para cezası kesildi. Ayrıca sürücünün ehliyeti 60 gün süreyle geri alındı ve araç da aynı süreyle trafikten men edildi.