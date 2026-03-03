Son Mühür- İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay’ın bir yayın kuruluşunda Karşıyaka Belediyesi’ne ve yönetimine yönelik sarf ettiği sözler, yerel siyasette yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi. Karşıyaka Belediye Başkanı Ünsal, Tugay’ın iddialarına karşı "zorunlu bir açıklama" yayımlayarak, belediyenin içinde bulunduğu mali tablonun kişisel polemiklerle değil, somut rakamlarla değerlendirilmesi gerektiğini vurguladı. Yapılan açıklamada, mevcut ekonomik darboğazın geçmiş dönemden devrolan hatalı finansal kararların bir sonucu olduğu ifade edildi.

"Bu bir eleştiri değil, şeffaf bir tespittir"

Karşıyaka Belediye Başkanı, yaptığı değerlendirmelerin şahsi bir saldırı değil, belediyenin mevcut durumuna dair nesnel bir "tespit" olduğunu belirtti. Kurumun mali yapısının bütçe bilançoları ve onaylı Faaliyet Raporları ile tescilli olduğunu hatırlatan Başkan, Büyükşehir Belediye Başkanı’nın bu durumu neden kişiselleştirdiğini anlamlandırmakta güçlük çektiğini dile getirdi. Açıklamada, Karşıyaka’nın bugünkü mali çıkmazının temelinde, 2022 yılındaki "Taşkın Haciz" krizi ve 2023 yılında kaçırılan borç yapılandırma fırsatlarının yattığı savunuldu.

Borç yükü ve faiz sarmalı: "Ayda 200 milyon TL faiz ödeniyor"

Belediyenin SGK ve Vergi Dairesi’ne ödeme yapmadığı yönündeki iddiaları "gerçeği saptırmak" olarak nitelendiren Karşıyaka Belediye Başkanı, İller Bankası’nın son iki yılda belediye bütçesinden 600 Milyon TL kesinti yaptığını açıkladı. Bir önceki dönemden devralınan borçların, zamanında alınmayan tedbirler nedeniyle katlanarak büyüdüğüne dikkat çeken Başkan, aylık faiz yükünün 200 Milyon TL gibi devasa bir rakama ulaştığını belirtti. SGK nezdinde girişimde bulunulmadığı iddiasına ise, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ile bizzat görüşüldüğünü hatırlatarak sert bir dille karşı çıktı.

Personel alacakları ve bağış tartışması

Geçmiş dönemde personelin borcu olmadığına dair ifadeleri de yanıtlayan Karşıyaka Belediye Başkanı, adaylık sürecinde belediye binası önünde yapılan işçi eylemlerini hatırlattı. O dönemde CHP'li bir İzmir Milletvekilinin, maaşların ödenebilmesi için "bağış" sözü vermek zorunda kalmasının personelin alacaklı olduğunun en somut kanıtı olduğu vurgulandı. Bugün yaşanan işçi alacağı sorunlarının ise geçmişten gelen yapılandırma hataları ve orantısız faiz artışlarıyla doğrudan bağlantılı olduğu ifade edildi.

Mavişehir arazisi ve gayrimenkul satışları

Büyükşehir Belediyesi’nin Alzheimer Merkezi ve Ziya Gökalp Kültür Merkezi’ni satın alarak destek olduğu yönündeki söylemlerine de değinen Başkan, Bakanlık onayı henüz alınmamış bu işlemlerin "destek" olarak sunulmasını düşündürücü bulduğunu söyledi. Özellikle Mavişehir’deki arazinin devri konusuna açıklık getiren Belediye Başkanı, Büyükşehir tarafından teklif edilen rakamın yasal değerin üçte biri olduğunu, Karşıyaka’nın geleceği olan bir mülkü sadece bir aylık faiz borcu karşılığında devretmelerinin mümkün olmadığını kaydetti.

"Toplam borç 3 Milyar 222 Milyon TL"

Açıklamasının sonunda, şeffaflık vurgusu yapan Karşıyaka Belediye Başkanı, görevi devraldığında belediyenin toplam borç yükünün 3 Milyar 222 Milyon TL olduğunu ilk kez kamuoyuyla paylaştı. Rakamların manipüle edilemeyeceğini belirten Başkan, "Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımız bir kahvemizi içmek isterse, tüm detayları kendisine bizzat aktarabilirim" diyerek diyalog kapısını açık bıraktı. Kamuoyunu asılsız iddialarla meşgul etmek istemediğini belirten Başkan, tüm enerjisini belediyenin mali yapısını düzeltmek için harcayacaklarını ifade ederek açıklamasını noktaladı.

