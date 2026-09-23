Son Mühür - Bayraktar Holding bünyesinde faaliyet gösteren İzmir merkezli otomotiv şirketi Ege Endüstri, kamuoyunda bilinen ekonomist ve akademisyen Prof. Dr. Emre Alkin hakkında alınan kararı duyurdu.

Şirket tarafından yapılan açıklamada, yasal süreç ile şirketin bir bağı bulunmadığı belirtilerek şu ifadelere yer verildi:

"Alkin’e yönelik soruşturmanın şirketimizin faaliyetleri, mali yapısı veya operasyonlarıyla bir bağlantısı bulunmamaktadır. Bununla birlikte mevcut durum ilgili komite ve Yönetim Kurulunca değerlendirilmiş olup; Şirketimiz Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Emre Alkin'in görevini fiilen yerine getiremeyecek durumda olması nedeniyle Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği görevine son verilmesine karar verilmiştir."

Boşalan görevlere Ernur Mutlu getirildi

Ege Endüstri, Emre Alkin’in görevden alınmasının ardından komitelerde yapılan yeni görevlendirmeleri de açıkladı. Şirket, Denetimden Sorumlu Komite ve Kurumsal Yönetim Komitesi'nin boşalan üyeliklerine Ernur Mutlu’nun seçildiğini, ayrıca Komite Başkanlığı görevini de Mutlu’nun yürüteceğini bildirdi.

Emre Alkin kimdir?

2 Temmuz 1969 İstanbul doğumlu olan ekonomist, akademisyen ve yazar Prof. Dr. Emre Alkin, Saint-Michel Fransız Lisesi'nin ardından İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi İngilizce İktisat Bölümü'nden mezun oldu. Yüksek lisans ve doktorasını aynı üniversitede tamamlayan Alkin, 1997'de doçent, 2002'de İstanbul Kültür Üniversitesi'nde profesör unvanını aldı.

Kariyeri boyunca İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Başkan Danışmanlığı, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Genel Sekreterliği ve Vergi Konseyi Üyeliği yapan Alkin; Çukurova Holding, Doğan Holding, Anadolu Endüstri Holding ve Altınbaş Holding gibi gruplarda yöneticilik üstlendi. Spor camiasında da tanınan Alkin, TFF Genel Sekreterliği'nin yanı sıra Göztepe, Galatasaray Sportif A.Ş. ve UEFA Pazarlama Komitesi'nde görev aldı.