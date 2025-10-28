Son Mühür/ Osman Günden - Menderes Belediyesi, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin desteğiyle Atatürk ve İnönü Caddeleri’nde geniş kapsamlı temizlik gerçekleştirdi. Yüksek basınçlı su, hava ve fırçalı araçlarla yapılan çalışma vatandaşlardan tam not aldı.

Ekiplerden koordineli temizlik çalışması

Menderes Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin desteğiyle Atatürk ve İnönü Caddeleri’nde kapsamlı bir temizlik seferberliği yürüttü. Çalışmalarda yüksek basınçlı su ve hava araçları kullanıldı; ardından fırçalı temizlik araçları ve süpürge ekipleri caddeyi tamamen temizledi. İlçede yürütülen temizlik çalışmaları vatandaşlar tarafından memnuniyetle karşılandı.

“Temizlik yatırımlarımız devam edecek”

Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek, temizlik çalışmalarına önem verdiklerini belirterek şu ifadeleri kullandı: “Geçen bir buçuk yıl içinde temizlik alanında önemli yatırımlar yaptık. Araç filomuzu güçlendirdik, konteyner temizleme aracımızı hizmete aldık ve temizlik seferberliğini başlattık. Son olarak Atatürk ve İnönü Caddeleri’nde Büyükşehir Belediyemiz’in desteği ile ayrıntılı temizlik çalışması yaptık. Vatandaşlardan aldığımız olumlu geri dönüşler bizi mutlu etti. Temizlik alanında yatırımlarımız ve geniş çaplı çalışmalarımız sürecek.”