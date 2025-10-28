Son Mühür - Çeşme Belediyesi, ÇEŞTOB ve Alaçatı Turizm Derneği iş birliğiyle Uluslararası Antalya Turizm Fuarı’nda yer alarak ilçenin turizm potansiyelini sektör profesyonellerine anlattı. Çeşme standı doğal güzellikleri, gastronomisi ve sürdürülebilir turizm vizyonuyla ilgi gördü.

Çeşme turizm profesyonelleriyle buluştu

Çeşme Belediyesi, Çeşme Turistik Otelciler Birliği (ÇEŞTOB) ve Alaçatı Turizm Derneği (ATD) ile birlikte bu yıl Antalya’da düzenlenen Uluslararası Antalya Turizm Fuarı’na katıldı. Türkiye ve dünyadan turizm temsilcilerinin yer aldığı fuarda Çeşme standı yoğun ilgi gördü. Çeşme Belediye Başkan Yardımcısı Emre Can Durmaz, yerel turizm paydaşlarıyla birlikte ilçeyi temsil etti.

Çeşme’nin turizm değeri anlatıldı

Belediye ekipleri, ÇEŞTOB ve ATD temsilcileri, yerli ve yabancı turizm profesyonelleriyle görüşerek Çeşme’nin turizm potansiyelini, yatırım fırsatlarını ve sürdürülebilir turizm yaklaşımını tanıttı. Ziyaretçilere ilçenin doğal güzellikleri, gastronomi çeşitliliği, kültürel mirası ve alternatif turizm alanları hakkında bilgi verildi.

Uluslararası tanıtımda güçlü adım

Bu yıl yedincisi düzenlenen fuar, 22-24 Ekim tarihleri arasında Antalya Uluslararası Fuar Merkezi’nde yapıldı. Türkiye genelinden belediyeler ve dünya çapında turizm birliklerinin yer aldığı organizasyonda, Çeşme'nin marka değerini güçlendirmek amacıyla temaslar kuruldu.

“Çeşme turizmde marka değerini büyütüyor”

Çeşme Belediye Başkan Yardımcısı Emre Can Durmaz, Çeşme’nin turizmde her geçen gün daha da güçlendiğini belirterek şu ifadeleri kullandı: “Çeşme, doğal güzellikleri, köklü turizm kültürü ve güçlü hizmet altyapısıyla Türkiye'nin en önemli turizm merkezlerinden biri. Uluslararası fuarlarda yer almak, ilçemizi küresel ölçekte görünür kılıyor. Hedefimiz, Çeşme’yi sürdürülebilir turizmde ve yatırım alanlarında öncü şehirlerden biri olarak daha da güçlendirmektir.”

Yeni iş birlikleri yolda

Çeşme Belediyesi, fuarda gerçekleştirilen görüşmelerin yeni iş ortaklıkları ve tanıtım çalışmalarına katkı sağlayacağını, ilçenin uluslararası turizm vizyonuna önemli fayda sunacağını bildirdi.