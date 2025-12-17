Son Mühür/ Merve Turan - Menderes Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından Değirmendere Mahallesi’nde yol yenileme çalışması başlatıldı. Gazi Mustafa Kemal Caddesi’nde mevcut kilit parkeler sökülerek uygulamaya geçildi.

Kilit parke kaldırıldı, asfalt hazırlığı başladı

Zamanla eskiyen ve daha önce yapılan kazı çalışmaları nedeniyle zarar gören yol, baştan sona yenilendi. Yapılan çalışmalar kapsamında kilit parke kaplama kaldırıldı ve asfalt yol için hazırlık süreci başlatıldı.

Altyapı ve bordür düzenlemeleri tamamlandı

Çalışmalar kapsamında yol üzerindeki elektrik tesisatı elden geçirildi, yol kenarlarında bordür düzenlemeleri yapıldı. Altyapı işlemlerinin tamamlanmasının ardından caddenin asfalt kaplama aşamasına geçileceği bildirildi.

Yenileme çalışmaları tamamlandığında Gazi Mustafa Kemal Caddesi, yeni asfalt kaplamasıyla mahalle sakinlerinin kullanımına sunulacak. Çalışmayla birlikte yolun kullanım konforunun artırılması hedeflendi.

Başkan Çiçek: “Özenle çalışmaya devam ediyoruz”

Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek, yürütülen çalışmalarla ilgili yaptığı açıklamada, verilen sözleri adım adım yerine getirdiklerini belirtti. Çiçek, kazı ve bakım işlemlerinin tamamlandığını, yol yapım aşamasına geçildiğini ifade ederek, caddenin kısa süre içinde yeni asfalt görünümüyle mahalle sakinlerinin kullanımına sunulacağını kaydetti. Çalışmaların ilçe genelinde planlı şekilde süreceğini de sözlerine ekledi.