İzmir’in Menderes ilçesinde emniyet güçleri, toplum sağlığını tehdit edenlere yönelik yürüttüğü titiz çalışmalar kapsamında büyük bir başarıya daha imza attı. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen kapsamlı operasyonda, yasa dışı yollarla piyasaya sürülmeye hazırlanan binlerce sentetik ecza ele geçirildi.

Okul çevresindeki şüpheli hareketlilik polisi harekete geçirdi

Operasyonun fitili, Menderes İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne gelen stratejik bir istihbaratla ateşlendi. Bayrak İlköğretim Okulu ve çevresinde uyuşturucu madde ticareti yapıldığına dair duyumlar alan emniyet birimleri, özellikle çocukların güvenliğini korumak adına geniş çaplı bir takip süreci başlattı. Yapılan değerlendirmelerde, şüpheli şahısların yılbaşı kutlamalarını fırsat bilerek ilçeye yüklü miktarda yasaklı madde getirdiği ve bunları saklamak için çeşitli yöntemlere başvurduğu tespit edildi.

Teknik takip ve bahçedeki gizli cephanelik

Narkotik suçlarla mücadele ekiplerinin gerçekleştirdiği teknik ve fiziki takip neticesinde, tüm oklar 34 yaşındaki F.İ. isimli şahsa çevrildi. Şüphelinin ikamet adresini belirleyen polis ekipleri, vakit kaybetmeden operasyon için düğmeye bastı. Evde yapılan aramaların ardından odak noktasını dış mekana kaydıran ekipler, bahçe kısmında toprakta bir düzensizlik fark etti. Kazı çalışması yapan ekipler, toprağa gizlenmiş halde toplamda 9 bin 132 adet yasaklı madde ele geçirdi.

Zehir taciri gözaltına alındı, soruşturma derinleşti

Toprağa gömülü halde bulunan binlerce zehirli maddeye el konulurken, ikamet sahibi F.İ. polis ekipleri tarafından kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. Menderes İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne götürülen şüphelinin sorgu işlemlerine başlandığı ve şahsın bağlantılı olduğu diğer isimlerin tespiti için soruşturmanın genişletildiği öğrenildi.