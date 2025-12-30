Aydın’ın Germencik ilçesinde sabah saatlerinde meydana gelen trafik kazası, bölgede büyük paniğe neden oldu. Edinilen bilgilere göre, Aydın ile İzmir’i birbirine bağlayan ana kara yolu üzerinde seyir halinde olan bir işçi servisi, sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrildi. İşçileri taşıyan minibüsün yan yatması sonucu araç içerisinde bulunan çok sayıda kişi yaralanırken, kaza nedeniyle güzergah üzerinde trafik akışı bir süreliğine kontrollü olarak sağlandı.

Ortaklar mevkisinde kontrolden çıktı

Kaza, Aydın-İzmir kara yolunun Germencik ilçesine bağlı Ortaklar mevkisinde gerçekleşti. A.Ş. yönetimindeki 09 P 8007 plakalı işçi minibüsü, seyir halindeyken henüz belirlenemeyen bir nedenle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu savrulmaya başladı. Yolda tutunamayan araç, yol kenarına devrilerek durabildi. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda ambulans, polis, jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Ekipler yaralılar için seferber oldu

Olay yerine hızla ulaşan kurtarma ekipleri, devrilen minibüsün içerisinde mahsur kalan yolculara ilk müdahaleyi gerçekleştirdi. İtfaiye ekiplerinin yardımıyla araçtan çıkarılan yaralılar, sağlık görevlilerine teslim edildi. Kazada minibüste yolcu olarak bulunan A.Ş, Y.A, G.B, A.Ş, C.H ve C.Ş. vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralandı. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk yardım müdahalelerinin ardından çevre ilçelerdeki hastanelere sevk edilerek tedavi altına alındı.

Yaralıların sağlık durumu hakkında açıklama

Hastaneye kaldırılan 6 yaralının sağlık durumuyla ilgili sevindirici haber geldi. Yapılan ilk kontrollerin ardından, tedavi süreci devam eden kazazedelerin hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi. Polis ve jandarma ekipleri, kaza mahallinde incelemelerde bulunarak trafiğin güvenli şekilde akmasını sağladı. Devrilen minibüsün yoldan kaldırılmasıyla ulaşım normale dönerken, yetkililer kazayla ilgili geniş çaplı bir soruşturma başlattı.