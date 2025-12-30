Son Mühür- İzmir’de kamuoyunun yakından takip ettiği "Kooperatif Davası" sürecinde, yargı sistemindeki dengeleri sarsacak yeni bir gelişme yaşandı. Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İzmir İl Başkanlığı adına süreci yürüten İl Başkan Vekili Avukat Murat Aydın, önceki dönem İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, eski CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu ve eski İZBETON Genel Müdürü Heval Savaş Kaya hakkında verilen yeni tutuklama kararlarına ilişkin sert bir açıklama yaptı. Aydın, söz konusu kararların hukuki dayanaktan yoksun olduğunu ve tamamen siyasi mühendislik çabalarıyla şekillendiğini iddia etti.

Kentsel dönüşüm modelinden yargı kıskacına

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin, kentsel dönüşümdeki tıkanıklığı aşmak amacıyla İzmir Ticaret Odası’nın önerilerini dikkate alarak hayata geçirdiği kooperatif modeli, bir süredir yargının ve siyasetin ana gündem maddesi haline gelmişti. Başlangıçta kentsel dönüşümü hızlandırması beklenen bu model, zamanla çeşitli iddialarla adli bir soruşturmaya konu edildi. İlk aşamada 11'i tutuklu olmak üzere toplam 65 sanık hakkında "kamu kurumunu dolandırıcılık" iddiasıyla dava açıldı. Ancak Avukat Murat Aydın, iddianamenin kendi içinde çeliştiğini, sanıkların şahsi bir menfaat temin etmediklerinin bizzat iddianamede yer aldığını vurgulayarak davanın temellerinin zayıf olduğunu savundu.

Mahkeme heyetindeki değişimler ve tahliye süreci

Yargılama sürecinde dikkat çeken bir diğer unsur ise mahkeme heyetinin üç kez değiştirilmesi oldu. Avukat Murat Aydın’ın açıklamalarına göre, tüm bu baskılara ve iddiaların tutarsızlığına rağmen mahkeme, yapılan üç duruşma sonunda tutuklu bulunan 11 kişiden 9’u hakkında tahliye kararı verdi. Bu süreçte serbest kalan isimler arasında o dönemin CHP İl Başkanı Şenol Aslanoğlu da yer alıyordu. Hatta 9 Aralık 2025 tarihinde yapılan son duruşmada, mahkeme tüm sanıklar üzerindeki adli kontrol tedbirlerini kaldırmış ve davanın bir sonraki celsesini 5 Ocak 2026 tarihine ertelemişti.

Tahliyeleri engellemek için yeni soruşturma hamlesi mi?

5 Ocak tarihinde yapılması planlanan duruşmada, tutukluluğu devam eden Tunç Soyer ve Heval Savaş Kaya’nın da özgürlüklerine kavuşacağının öngörülmesi üzerine, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yeni bir hamle yaptığı öne sürülüyor. İddiaya göre, rafa kaldırılan bir "zimmet" dosyası hızla devreye sokuldu ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü’nden, davanın tarafı olmasına rağmen yasalara aykırı bir rapor alındı. Bu yeni raporlara ve uzman görüşlerine dayanılarak, 29 Aralık 2025 tarihinde Soyer, Aslanoğlu ve Kaya’nın da içinde bulunduğu 5 kişi için yeniden tutuklama kararı çıkartıldı.

"Hukuk bilimiyle izah edilemeyecek bir karar"

Avukat Murat Aydın, bu son kararın hukuki bir değerlendirmeye tabi tutulmasının imkansız olduğunu belirterek, kararın asıl amacının cezaevindeki isimlerin tahliyesini engellemek ve serbest kalanları yeniden hapse göndermek olduğunu savundu. Kararın verilmesinde rol oynayanların da bu durumun hukuka aykırılığını bildiğini ileri süren Aydın, yargılanan kişilerin siyasi kimliklerinin ve geçmişteki görevlerinin hedef alındığını ifade etti. CHP İzmir İl Başkanlığı, yargının siyasi saiklerle yönlendirilmesine karşı hukuki mücadelesini kararlılıkla sürdüreceğini vurgulayarak adaletin tesis edilmesi çağrısında bulundu.