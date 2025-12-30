Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, İzmir’de bir toplu taşıma merkezinde meydana gelen kritik bir olayda, Otomatik Eksternal Defibrilatör (OED) kullanımı sayesinde bir vatandaşın hayata tutunduğunu duyurdu. Yaşanan bu mucizevi kurtuluşun ardından sosyal medya platformu üzerinden bir açıklama yayımlayan Bakan Memişoğlu, acil durumlarda sergilenen doğru müdahalenin ve teknik donanımın önemine vurgu yaptı. İlk yardım bilincinin toplumun tüm katmanlarına yayılmasını milli bir görev olarak tanımlayan Memişoğlu, teknolojinin sağlık hizmetleriyle entegre edilmesinin sonuçlarını yerinde bir örnekle paylaştı.

Kamusal alanlarda hayat kurtaran yeni dönem

Bakanlık tarafından yürütülen OED Yönetmeliği çerçevesinde, vatandaşların yoğun olarak bulunduğu meydan, istasyon ve terminal gibi kamusal alanlarda bu cihazların yerleştirilme süreci hız kazandı. Bakan Memişoğlu, bu yönetmeliğin temel amacının, kalbin durması gibi kritik saniyelerin hayati önem taşıdığı anlarda, profesyonel ekipler olay yerine ulaşana kadar geçen süreyi en verimli şekilde değerlendirmek olduğunu belirtti. İzmir’deki başarılı uygulama, bu stratejik kararın ne kadar yerinde olduğunu ve yaygınlaştırma çalışmalarının meyvelerini verdiğini somut bir şekilde kanıtladı.

Türkçe komutlarla rehberlik eden güvenli teknoloji

Otomatik Eksternal Defibrilatör cihazlarının kullanım kolaylığına ve güvenilirliğine değinen Sağlık Bakanı, bu sistemlerin profesyonel olmayan kişiler tarafından dahi rahatlıkla kullanılabileceğini ifade etti. Cihazların sesli Türkçe komutlarla kullanıcıyı adım adım yönlendirdiğini hatırlatan Memişoğlu, OED’lerin sağlık ekipleri gelene kadar hastanın hayati fonksiyonlarını desteklediğini vurguladı. Vatandaşların bu cihazları kullanmaktan çekinmemesi gerektiğini belirten Bakan, teknolojinin sağladığı bu rehberliğin panik anlarını profesyonel bir yardıma dönüştürdüğünü kaydetti.

Duyarlı vatandaşlara teşekkür ve şifa dileği

Bakan Memişoğlu, açıklamasının sonunda İzmir’deki olayda soğukkanlılığını koruyarak cihazı doğru şekilde kullanan vatandaşlara takdirlerini sundu. Müdahale edilen hastanın bir an evvel sağlığına kavuşması yönündeki temennilerini paylaşan Memişoğlu, toplumdaki yardımseverlik ve duyarlılığın bu tür teknik imkanlarla birleştiğinde en büyük güce dönüştüğünü sözlerine ekledi. Sağlık Bakanlığı'nın, ilk yardım eğitimlerini ve hayat kurtaran bu teknolojik donanımları Türkiye geneline yayma konusundaki kararlılığı bir kez daha teyit edildi.