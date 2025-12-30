Bolu’nun köklü tarihe sahip ailelerinden Gülez ailesinin en yaşlı üyesi, vatan savunmasındaki kahramanlığıyla tanınan Kore Gazisi Ahmet Orhan Gülez, yaşamını sürdürdüğü İzmir’in Aliağa ilçesinde 96 yaşında hayata gözlerini yumdu. Hem askeri geçmişi hem de uluslararası alandaki akademik başarılarıyla örnek bir şahsiyet olan Gülez, Aliağa’da düzenlenen askeri törenle ebediyete intikal etti.

Aliağa’da devlet erkanı ve sevenleri saf tuttu

Merhum Ahmet Orhan Gülez için İzmir’in Aliağa ilçesinde askeri protokolün de yer aldığı geniş katılımlı bir cenaze merasimi tertip edildi. Aliağa Merkez Camii’nde gerçekleştirilen törene; Aliağa Kaymakamı Zekeriya Güney, Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, üst düzey askeri yetkililer, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve Gülez ailesinin yakınları iştirak etti. Türk bayrağına sarılı naaşı, tören mangasının omuzlarında cami avlusuna getirilen Gülez için helallik alınmasının ardından cenaze namazı kılındı. Dualar eşliğinde son yolculuğuna uğurlanan asırlık çınar, şehir mezarlığında toprağa verildi.

Cepheden mühendisliğe uzanan bir yaşam öyküsü

13 Ağustos 1929 tarihinde Bolu’nun sembol yapılarından biri olan Gülezler Konağı’nda dünyaya gözlerini açan Ahmet Orhan Gülez, eğitim hayatının ardından vatan sevgisini ön plana koyarak Kore Savaşı’na gönüllü olarak katıldı. Savaş meydanındaki üstün hizmetleri neticesinde "Gazi" unvanıyla yurda dönen Gülez, vizyoner kişiliğini akademik kariyerle taçlandırdı. Almanya’da Makine Mühendisliği eğitimi alarak teknik bilgisini geliştiren Gülez, ardından insan ilişkileri ve iletişim disiplinleri üzerine dünyaca ünlü uzmanlardan eğitimler alarak bu alanda otorite haline geldi.

Danışmanlık dünyasının duayen ismiydi

Akademik birikimini profesyonel hayatına başarıyla aktaran Ahmet Orhan Gülez; İsviçre, İtalya ve Türkiye hattında pek çok küresel ölçekli firmaya ve üst düzey siyasetçiye danışmanlık hizmeti verdi. İnsan ilişkileri konusundaki uzmanlığıyla bir "duayen" olarak kabul edilen Gülez, sadece bir mühendis değil, aynı zamanda stratejik bir yol gösterici olarak tanındı. Özel hayatında da istikrar ve bağlılığı temsil eden usta isim, İsviçre’de tanıştığı ve hayatını birleştirdiği Silvia Hanım ile eşinin vefatına dek süren 64 yıllık örnek bir evlilik yaşadı.

TBMM II. Dönem milletvekilinin torunu

Ahmet Orhan Gülez, aynı zamanda Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluş yıllarında önemli görevler üstlenmiş tarihi bir figürün mirasını taşıyordu. TBMM II. Dönem (1923-1927) Bolu Milletvekili olan Mehmet Şükrü Gülez’in torunu olan Orhan Gülez, hem ailesinin bu köklü geçmişini başarıyla temsil etti hem de kendi yaşam serüveniyle bu mirasa değer kattı. Bolu’dan İzmir’e, oradan Avrupa’ya uzanan bu 96 yıllık ömür, geride saygın bir isim ve onurlu bir geçmiş bıraktı.