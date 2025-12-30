Son Mühür/ Seçil Ünlü- Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İzmir İl Gençlik Kolları, asgari ücret protestoları sırasında gözaltına alınarak tutuklanan CHP Kadıköy Gençlik Kolu Yöneticisi Bilge Kağan Şarbat’ın özgürlüğü için meydanlara indi. 27 Aralık Cumartesi günü hükümet tarafından ilan edilen yeni asgari ücret rakamlarını eleştirmek amacıyla sokağa çıkan ve sonrasında tutuklanan 19 yaşındaki Şarbat için 81 ilde eş zamanlı tepki gösterildi. İzmir’de, Konak Türkan Saylan Kültür Merkezi önünde bir araya gelen gençler, şiddetli yağmura rağmen tencere ve tavalarla düşük ücret politikasını ve tutuklama kararını protesto etti.

"Gençleri zindanlarla susturamazsınız"

Haberin detaylarına göre, basın açıklamasını okuyan CHP İzmir İl Gençlik Kolları Başkanı Ruhsar Selis Çelik, konuşmasına Yalova’daki terör operasyonunda şehit düşen polislerimize rahmet dileyerek başladı. Gençliğin ifade özgürlüğünün kelepçelerle kısıtlanmaya çalışıldığını vurgulayan Çelik, iktidarın demokratik hak arayışlarını bir tehdit olarak gördüğünü ifade etti. Boğaziçi Üniversitesi öğrencisi olan Bilge Kağan Şarbat’ın sadece halkın yoksulluğuna ve geleceksizliğine sessiz kalmadığı için hukuka aykırı şekilde hapsedildiğini savunan gençler, bu baskıcı tutumun mücadele azimlerini daha da perçinlediğini dile getirdi.

Ekonomik darboğaz ve "Günlük 100 TL" çıkmazı

Basın açıklamasının odağında, asgari ücretin açlık sınırının altında kalması ve gençlerin yaşadığı derin yoksulluk yer aldı. Ülke nüfusunun yarısından fazlasının asgari ücretle yaşam mücadelesi verdiğini hatırlatan gençlik kolları, üniversite öğrencilerinin KYK burslarıyla günlük yalnızca 100 TL gibi imkansız bir bütçeyle geçinmeye zorlandığına dikkat çekti. Gençler, iktidarın asgari ücreti, KYK borçlarını ve çocuk işçiliğini konuşturmamak için tutuklama yöntemine başvurduğunu, ancak bedeli ne olursa olsun çizilen bu sınırlara hapsolmayacaklarını kararlılıkla ifade ettiler.

Korkunun değil, dayanışmanın sesi hakim olacak

Açıklamada, adaletin ve demokrasinin bir baskı aracı olarak kullanılmasına sert eleştiriler yöneltildi. Slogan atan ve anayasal protesto hakkını kullanan gencecik insanlardan "suçlu" yaratılamayacağını belirten CHP'li gençler, asıl tehdidin yoksulluk, kira bedelleri ve boş tencereler olduğunu vurguladı. İstanbul Gençlik Örgütleri ile dayanışma içinde olduklarını ilan eden İzmirli gençler, "Birimiz özgür değilsek, hiçbirimiz özgür değiliz" şiarıyla Bilge Kağan Şarbat serbest bırakılana kadar mücadeleyi sürdüreceklerini tüm kamuoyuna duyurdu.

İzmir’den cezaevine yoldaşlık selamı: "Yalnız değilsin Bilge Kağan"

Protesto gösterisinin en duygusal anları ise tutuklu bulunan Bilge Kağan Şarbat’a yazılan mektubun okunmasıyla yaşandı. İzmir'in dayanışma ruhunu ve Ege'nin selamını cezaevine gönderen gençler, mektupta Şarbat'ın bedeninin dört duvar arasında olsa da fikirlerinin meydanlarda çınladığını ifade ettiler. "Mücadeleyle kal yoldaş" diyerek bitirilen mektupta, gençliğin örgütlü gücünün bu karanlık günleri aydınlatacağı ve en kısa sürede meydanlarda tekrar omuz omuza yürüneceği inancı paylaşıldı.