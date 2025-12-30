Son Mühür- İzmir’in Çeşme ilçesi, hem siyaset hem de sağlık camiasında derin izler bırakmış olan kıymetli bir ismini kaybetmenin sarsıntısını yaşıyor. Çeşme Belediyesi AK Parti Meclis Üyesi ve bölgenin tanınmış diş hekimlerinden Emin Yüce, yılın son günlerinde hayata gözlerini yumarak Hakk’ın rahmetine kavuştu. Uzun yıllar boyunca ilçede hem bir hekim olarak şifa dağıtan hem de yerel yönetimde halkın sesi olan Yüce’nin vefatı, Çeşme’de büyük bir kederle karşılandı.

AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı’dan duygusal veda

Emin Yüce’nin vefat haberi üzerine AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, yürek burkan bir taziye mesajı yayımladı. Yılın son günlerinde gelen bu acı haberin teşkilatı ve İzmir’i derinden sarstığını ifade eden Saygılı, "İnna lillâhi ve innâ ileyhi râciûn" sözleriyle başladığı mesajında, Emin Yüce’nin sadece bir siyasetçi değil, aynı zamanda çok kıymetli bir yol arkadaşı ve örnek bir insan olduğunu vurguladı. Saygılı, Yüce’nin güzel ahlakı ve insanlığa hizmetle geçen ömrünün ardından hayırla yâd edilecek silinmez izler bıraktığını belirterek, kederli ailesine ve AK Parti teşkilatına sabr-ı cemil niyazında bulundu.

Hem siyasetin hem de sağlığın mümtaz ismiydi

Emin Yüce, Çeşme’de diş hekimi kimliğiyle tanınan ve sevilen, mesleki etik değerleri her zaman ön planda tutan bir şahsiyetti. Sağlık sektöründeki başarısını yerel siyasetle birleştirerek Çeşme Belediye Meclisi’nde aktif rol alan Yüce, ilçenin gelişimi için sunduğu yapıcı öneriler ve insani duruşuyla takdir topluyordu. Meclis çatısı altında Çeşme halkının refahı için gösterdiği özveri, onu sadece kendi partisinin değil, tüm ilçenin saygı duyduğu bir figür haline getirmişti.

AK Parti Çeşme İlçe Başkanı Pınar Ayyıldız Özen'den taziye mesajı

Vefat haberi sonrası taziye mesajı yayımlayan AK Parti Çeşme İlçe Başkanı Pınar Ayyıldız Özen, duygularını dile getirirken bu kaybın teşkilat ve ilçe için telafisi zor bir boşluk yarattığını ifade etti. Özen, "İnnâ lillâhi ve innâ ileyhi râciûn" diyerek başladığı açıklamasında, Emin Yüce’nin sadece bir meclis üyesi değil, aynı zamanda kıymetli bir yol arkadaşı ve bir büyük olduğunu vurguladı. Bu vefatın sadece bir insan kaybı olmadığını, gönüllere taht kurmuş bir değerin ve büyük bir emeğin eksikliği olduğunu belirten Özen; merhumun mütevazı duruşu, insan sevgisi ve hizmet dolu ömrüyle daima dualarla anılacağını ifade ederek ailesine ve teşkilata sabır diledi.

Çeşme Belediyesi’nden taziye

Çeşme Belediyesi tarafından yayımlanan resmi açıklamada da Emin Yüce’nin vefatı büyük bir hüzünle halka ilan edildi. Belediye yönetimi, meclis üyelerinin kaybından duyulan üzüntüyü dile getirirken, merhum Yüce’nin ailesine, yakınlarına ve tüm Çeşme halkına başsağlığı dileklerini iletti. İlçede hem tıbbi bilgisiyle insanlara dokunan hem de idari görevleriyle kamu yararına çalışan Yüce’nin eksikliğinin, yerel yönetim mekanizmasında derinden hissedileceği belirtildi.