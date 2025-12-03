Son Mühür/ Osman Günden - İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından Kültürpark’ta ikincisi düzenlenen Yeni Yıl Festivali, kapılarını İzmirlilere açtı. Kültürpark eski lunapark alanında dev yılbaşı ağacı ve etkinlik sahnesi kurulurken, üretici, işletmeci ve satıcıların yer aldığı çok sayıda stant festival alanında konumlandırıldı.

Bir ay sürecek festival kapsamında alışveriş ve yeme-içme stantlarının yanı sıra çocuk alanları, konserler, buz pisti, dans gösterileri, DJ performansları ve sahne şovları programa dahil edildi. Kültürpark genelinde yılbaşı temalı süslemeler ve fotoğraf köşeleri oluşturularak ziyaretçilere görsel bir atmosfer sunuldu.

Ziyaretçiler ve stant sahipleri memnun

Festivale ikinci kez katıldığını belirten Ece Çağlar, etkinliğin Kültürpark’a canlılık kattığını ifade ederek, belediyeye teşekkür etti. Stant sahibi Yasemin Kam ise geçen yıl olduğu gibi bu yıl da festivalde yer aldığını, özellikle hafta sonlarında yoğunluk beklediklerini söyledi.

“İzmir bir kültür şehri”

Festivali ailesiyle birlikte ziyaret eden Ahmet Yalçın, programın zengin içeriğine dikkat çekerek bu tür kültürel etkinliklerin İzmir için önemli olduğunu vurguladı. Kendi üretimi ürünleri tanıtan Süreyya Sezeryenmez de festivalin hem üreticiler hem de ziyaretçiler için keyifli bir buluşma noktası oluşturduğunu belirtti. İki organizasyona da katılan Nalan Kaynar ise bölge halkının daha fazla kültürel etkinlik talep ettiğini dile getirdi.

Müzik, dans ve sahne gösterileri

Festival alanında kurulan sahnede her gün 14.30-22.00 saatleri arasında müzik, dans ve DJ performansları yer alıyor. Festivalde yılbaşı lezzetlerinden uluslararası mutfak örneklerine kadar geniş bir gastronomi yelpazesi sunuluyor. Organizasyonun önümüzdeki yıllarda geleneksel hale getirilmesi ve yabancı ziyaretçilerin de ilgi gösterdiği bir etkinliğe dönüştürülmesi hedefleniyor.

Buz pistleri kış aylarına renk katacak

İzmir Büyükşehir Belediyesi, kış dönemini hareketlendirmek amacıyla iki farklı noktada 400 metrekarelik buz pistleri kuruyor. Kültürpark’taki buz pisti 6 Aralık-15 Şubat, Karşıyaka Bostanlı’daki buz pisti ise 15 Aralık-15 Şubat tarihleri arasında hizmet verecek.

Buz pistleri; çocuklar, gençler ve ara tatili değerlendirmek isteyen İzmirliler için açık olacak. Uzman eğitmenler eşliğinde düzenlenecek etkinliklerde katılımcılar, güvenli bir ortamda buz pateni deneyimi yaşayacak. İzmir Büyükşehir Belediyesi, kış boyunca kültürel ve sportif etkinliklerle çocukların sosyal ve sportif gelişimine katkı sunmayı sürdürecek.