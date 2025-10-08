Son Mühür- İzmir’de su kesintileri vatandaşın günlük yaşamını olumsuz etkilemeye devam ediyor. İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) tarafından yapılan açıklamaya göre, 8 Ekim gecesi ve sabah saatlerinde kent genelinde hem planlı kesintiler hem de ani arızalar nedeniyle birçok mahallede su verilemeyecek.

Gece planlı kesinti: 23.00 - 05.00 arasında su yok

İZSU’nun planlı bakım çalışmaları kapsamında 8 Ekim 23.00 ile 9 Ekim 05.00 saatleri arasında, geniş bir bölgede su kesintisi yapılacak. Kesintiden Karabağlar, Konak, Bornova, Balçova, Narlıdere, Güzelbahçe, Buca ve Gaziemir ilçelerindeki çok sayıda mahalle etkilenecek.

Kesintiden Etkilenecek Bölgeler:

Karabağlar: Abdi İpekçi, Adnan Süvari, Ali Fuat Cebesoy, Ali Fuat Erden, Arap Hasan, Aşık Veysel, Aydın, Bahar, Bahriye Üçok, Bahçelievler, Barış, Basın Sitesi, Bozyaka, Cennetçeşme, Devrim, Doğanay, Emrez, Esenlik, Esentepe, Esenyalı, Fahrettin Altay, Gazi, General Kazım Özalp, Günaltay, Gülyaka, İhsan Alyanak, Kazım Karabekir, Kibar, Limontepe, Maliyeciler, Metin Oktay, Muammer Akar, Osman Aksüner, Özgür, Peker, Poligon, Refet Bele, Reis, Salih Omurtak, Sevgi, Şehitler, Tahsin Yazıcı, Uğur Mumcu, Umut, Uzundere, Üçkuyular, Vatan, Yaşar Kemal, Yunus Emre, Yurtoğlu, Yüzbaşı Şerafettin mahalleleri.

Konak: 1. Kadriye, 19 Mayıs, 2. Kadriye, 26 Ağustos, Akarcalı, Akdeniz, Akın Simav, Ali Reis, Alsancak, Altay, Altıntaş, Anadolu, Atamer, Aziziye, Ballıkuyu, Barbaros, Boğaziçi, Bozkurt, Cengiz Topel, Çahabey, Çankaya, Çınarlı, Çınartepe, Çimentepe, Dayıemir, Dolaplıkuyu, Duatepe, Ege, Emir Sultan, Etiler, Faikpaşa, Fatih, Ferahlı, Fevzi Paşa, Göztepe, Güney, Güngör, Güzelyalı, Güzelyurt, Halkapınar, Hasan Özdemir, Hilal, İmariye, İsmet Kaptan, İsmetpaşa, Kadifekale, Kahraman Mescit, Kahramanlar, Kemal Reis, Kılıç Reis, Kocakapı, Kocatepe, Kosova, Kubilay, Küçükada, Kültür, Lale, Levent, Mecidiye, Mehmet Akif, Mehmet Ali Akman, Mehtap, Mersinli, Millet, Mimar Sinan, Mirali, Mithatpaşa, Murat, Murat Reis, Namık Kemal, Odunkapı, Oğuzlar, Pazaryeri, Piri Reis, Saygı, Selçuk, Sümer, Süvari, Şehit Nedim Tuğaltay, Tan, Tınaztepe, Trakya, Turgut Reis, Türkyılmaz, Tuzcu, Uğur, Ulubatlı, Umurbey, Ülkü, Vezirağa, Yavuz Selim, Yenidoğan, Yenişehir, Yeşildere, Yeşiltepe, Yıldız, Zafertepe, Zeybek, Zeytinlik mahalleleri.

Bornova: Barbaros, Birlik, Çamkule (kısmen), Egemenlik, Gazi Osman Paşa (kısmen), Işıklar, Karacaoğlan, Koşukavak, Meriç, Merkez, Mersinli Serintepe, Tuna, Yeşilova, Yunus Emre, Zafer mahalleleri.

Balçova: Bahçelerarası, Çetin Emeç, Eğitim, Fevzi Çakmak, İnciraltı, Korutürk, Onur, Teleferik mahalleleri.

Narlıdere: 2. İnönü, Altıevler, Atatürk, Çamtepe, Çatalkaya, Huzur, Ilıca, Limanreis, Narlı, Sahilevleri, Yenikale mahalleleri.

Güzelbahçe: Atatürk, Çamlı, Çelebi, Kahramandere, Küçükkaya, Maltepe, Mustafa Kemal Paşa, Siteler, Yaka, Yalı, Yelki mahalleleri.

Buca: 29 Ekim, Adatepe, Akıncılar, Atatürk, Aydoğdu, Barış, Buca Koop, Buca OSB, Cumhuriyet, Çağdaş, Çaldıran, Çamlık, Çamlıkule, Çamlıpınar, Dicle, Doğancılar, Dumlupınar, Efeler, Fırat, Gaziler, Göksu, Hürriyet, İnkılap, İnönü, İzkent, Karanfil, Kaynaklar Merkez, Kozağaç, Kuruçeşme, Laleli, Menderes, Murathan, Mustafa Kemal, Seyhan, Şirinkapı, Ufuk, Vali Rahmi Bey, Yaylacık, Yenigün, Yeşilbağlar, Yıldız, Yıldızlar, Yiğitler, Zafer mahalleleri.

Gaziemir: Emrez Mahallesi (kısmen).

Arıza ve bakım kaynaklı gündüz kesintileri

Planlı kesintilerin yanı sıra, 8 Ekim sabah saatlerinden itibaren bazı ilçelerde ana boru ve branşman arızaları nedeniyle de su kesintileri yaşanacak.

Bayraklı – Fuat Edip Baksı Mahallesi

Kesinti saati: 09.40 – 11.40

Nedeni: Ana boru arızası

Çalışma alanı: Cüneyt Süvarioğulları No:89/1 önü

Buca – Fırat, Yeşilbağlar Mahalleleri

Kesinti saati: 09.10 – 11.10

Nedeni: Ana boru arızası

Açıklama: 288/12 Sokak içerisinde meydana gelen ana boru arızası nedeniyle kesinti yapılacak.

Kemalpaşa – Örnekköy Mahallesi

Kesinti saati: 09.40 – 11.40

Nedeni: Ana boru arızası

Konak – Alsancak, Etiler, Kahramanlar, Oğuzlar Mahalleleri

Kesinti saati: 09.35 – 11.35

Nedeni: Ana boru arızası

Çalışma alanı: Mürselpaşa Caddesi No:2 önü

Narlıdere – Atatürk, Ilıca Mahalleleri

Kesinti saati: 09.30 – 11.30

Nedeni: Branşman arızası

Çalışma alanı: Atatürk Mahallesi Çalı Küme Sokak

İZSU: “Vatandaşlarımız tedbirli olsun”

İZSU, su kesintilerinin altyapı yenileme ve bakım çalışmaları kapsamında zorunlu olarak gerçekleştirildiğini belirtti. Kurum, vatandaşların mağduriyet yaşamaması için gerekli önlemleri almaları çağrısında bulundu.