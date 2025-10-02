Son Mühür/ Beste Temel - Menderes Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, Altıntepe Mahallesi 9511. Sokak’ta yol yenileme çalışması başlattı. Eski yolun düzenlenerek kilit parke ile kaplandığı çalışmada, yaklaşık 1000 metrekarelik alan yenilenecek. Çalışmanın kısa sürede tamamlanarak hizmete açılması hedefleniyor.

Yol çalışmaları sürecek

Belediye ekiplerinin yoğun tempoyla sürdürdüğü çalışmaların ilçenin farklı bölgelerinde de devam edeceği öğrenildi. Özellikle bozuk yolların hızla yenilenmesi için programlı çalışmaların süreceği belirtildi.

Başkan Çiçek: “Hizmet etmeye devam edeceğiz”

Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek, yol çalışmaları hakkında yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“Göreve geldiğimiz günden bu yana bozuk yolları tek tek elden geçirdik. Düzenli olarak sürdürdüğümüz çalışmalarımız birçok yolda eş zamanlı devam ediyor. Önümüzdeki dönemde de yoğun tempoyla çalışarak vatandaşlarımıza hizmet etmeyi sürdüreceğiz.”