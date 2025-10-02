Sultanlar Ligi temsilcisi Aras Spor Kulübü, 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü kapsamında İzmir’deki bir huzurevine ziyaret gerçekleştirdi.

Kırmızı-beyazlı kulübün bu anlamlı hareketi, hem spor camiasında hem de vatandaşlar arasında takdir topladı.

“Her zaman yanınızdayız” mesajı

Kulüpten yapılan açıklamada, “Kıymetli büyüklerimizin anılarını dinledik, hediyelerimizi takdim ettik. Hep birlikte harika bir gün geçirdik. Sadece bir gün değil, her zaman yanınızdayız. Bizleri en iyi şekilde ağırlayan huzurevi personellerine ve kıymetli büyüklerimize teşekkür ediyoruz” ifadelerine yer verildi.

Fenerbahçe maçı öncesi moral kaynağı

Aras Spor’un anlamlı ziyareti, ligdeki ilk karşılaşma öncesinde de moral kaynağı oldu. İzmir ekibi, 12 Ekim Pazar günü Sultanlar Ligi’nin güçlü ekiplerinden Fenerbahçe’yi konuk edecek.

Biletler tükendi

Taraftarların ilgisi ise şimdiden dikkat çekti. Fenerbahçe maçının biletleri kısa sürede tükendi. Kulüpten yapılan açıklamada, kombine bilet satışlarının devam ettiği bildirildi.