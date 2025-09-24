Lvbel C5’in yetişkin film yıldızıyla mesajları ifşa olmuştu! Sevgilisiyle kriz yaşıyor!

Son Mühür- Son dönemde “Hav Hav Hav” şarkısıyla geniş kitlelere ulaşan ve gerçek adı Süleyman Burak Bodur olan Lvbel C5, geçtiğimiz günlerde Orkun Işıtmak’ın “Pembe Yalanlar” serisine konuk oldu. Programda Alexis Texas’la yaptığı mesajlaşmaların ortaya çıkması sosyal medyada gündem oldu.

Orkun Işıtmak, mesajları okuduktan sonra “Ben hayatımda ilk defa böyle bir DM konuşması okuyorum” diyerek şaşkınlığını dile getirdi.

Alexis Texas ifşası

Yayınlanan mesajların ardından gözler, rapçinin özel hayatına çevrildi. Uzun süredir Danla Bilic’in yakın arkadaşı Ece Kırtanır ile ilişki yaşayan Lvbel C5’in bu olay sonrası büyük bir kriz yaşadığı iddia edildi.

Magazin kulislerinde dolaşan bilgilere göre, Alexis Texas mesajlarının ardından çift arasında gerginlik yaşandı.

Ece Kırtanır takipten çıktı

Yaşananların ardından Ece Kırtanır’ın Lvbel C5’i sosyal medyada takipten çıkması dikkat çekti. Bu hareket, ayrılık söylentilerini daha da güçlendirdi.

Çiftin ayrılıp ayrılmadığı henüz resmi olarak doğrulanmasa da sosyal medya kullanıcıları, ikilinin ilişkilerinde ciddi bir krizin kapıda olduğu yorumlarını yaptı.

Müzik kariyerinde hızlı bir çıkış yakalayan Lvbel C5, son dönemde sahne performansları ve hit parçalarıyla dikkatleri üzerine çekiyor. Ancak Alexis Texas ifşası sonrası yaşanan gelişmeler, genç rapçinin kariyerinden çok özel hayatının gündemde olmasına yol açtı.