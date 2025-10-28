Kartalkaya Kayak Merkezi’ndeki Grand Kartal Otel’de 21 Ocak’ta çıkan yangında 78 kişi yaşamını yitirmiş, 133 kişi yaralanmıştı.

Olay sonrası başlatılan soruşturmada Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı, aralarında otel sahipleri, yöneticiler, kamu görevlileri ve teknik personellerin de bulunduğu 32 kişi hakkında iddianame hazırlamıştı.

Otel sahipleri için 1998 yıla kadar hapis istendi

İddianamede, otel sahipleri ve yöneticileri Halit Ergül, Emine Murtezaoğlu Ergül, Ceyda Hacıbekiroğlu, Elif Aras, Emir Aras, Zeki Yılmaz, Ahmet Demir, Kadir Özdemir, Cemal Özer, Mehmet Salun’un yanı sıra Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Sedat Gülener, İtfaiye Müdür Vekili Kenan Coşkun ve itfaiye eri İrfan Acar hakkında ağır cezalar talep edilmişti.

Bu isimlerin her biri için “olası kastla öldürme” ve “olası kastla yaralama” suçlarından 78’er kez olmak üzere toplam 1998 yıla kadar hapis cezası istenmişti.

Diğer sanıklar için ‘bilinçli taksir’ suçlaması

Otelin teknik personelleri Tahsin Pekcan, Hüseyin Özer, Bayram Ütkü; mutfak çalışanları Reşat Bölük, Enver Öztürk, Faysal Yaver; iş güvenliği uzmanları Kübra Demir ve Ece Kayacan; resepsiyon görevlisi Yiğithan Burak Çetin; Mudurnu Enerji Sanayi ve Ticaret A.Ş. yetkilileri İbrahim Polat ve İsmail Karagöz; FQC Global Sertifikasyon A.Ş. temsilcileri Ali Ağaoğlu ve Aleyna Beşinci; LPG bakım görevlileri Doğan Aydın ve Muharrem Şen; ayrıca Bolu İl Özel İdaresi yetkilileri Sırrı Köstereli, Bünyamin Bal, Yeliz Erdoğan ve Mehmet Özel hakkında da “bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma” suçundan 22 yıl 6 aya kadar hapis cezası talep edilmişti.

İlk duruşma 10 gün sürdü

7 Temmuz’da Bolu Sosyal Bilimler Lisesi’nin spor salonunda başlayan ilk duruşma 10 gün boyunca sürmüştü. Bu süreçte sanıklar, müştekiler ve tanıklar dinlenmişti.

Ara karar kapsamında, tutuklu sanıklardan otel aşçısı yardımcısı Faysal Yaver yurt dışı çıkış yasağıyla tahliye edilmişti. Otelde denetim yapan itfaiye eri İrfan Acar ise tutuklanmıştı.

Ev hapsinde bulunan İbrahim Polat, İsmail Karagöz, Yiğithan Burak Çetin ve Ali Ağaoğlu için ev hapsi kararının devamına, diğer tutukluların da cezaevinde kalmasına karar verilmişti.

İkinci duruşmada tutuklu sayısı 20’ye yükseldi

22 Eylül’de başlayan ikinci duruşma iki gün sürdü. Mahkeme heyeti, sanık Mehmet Salun’un tutuklanmasına karar vererek tutuklu sayısını 20’ye çıkarmıştı. Ev hapsi ve adli kontrol tedbirlerinin devamına hükmedilen duruşma ileri bir tarihe ertelenmişti.

Üçüncü duruşmada güvenlik önlemleri artırıldı

Davanın üçüncü duruşması dün aynı salonda başlamıştı. İlk gün hayatını kaybedenlerin yakınları dinlenmişti. Akşam verilen aranın ardından duruşma bu sabah yeniden başladı.

Sabah oturumunda yakınlarını kaybeden aileler ve taraf avukatları sıkı güvenlik önlemleri altında salona alındı. Sanıklar da özel bir alan üzerinden duruşma salonuna getirildi.