Son Mühür - Hafta başında kamuoyuyla paylaşılan Orta Vadeli Program (OVP), yıl sonu enflasyon hedefini yüzde 28,5 olarak açıkladı. Programa göre, enflasyonun 2026'da yüzde 16’ya, 2027'de yüzde 9’a ve 2028'de ise yüzde 8’e düşmesi öngörülüyor. Öte yandan Merkez Bankası, yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 25 ile 29 aralığında belirledi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ise enflasyonla mücadelede kararlılıkla ilerlemeye devam edeceklerini vurguladı.

Zam farkı yüzde 4.14

Temmuz ve ağustos ayına ait enflasyon verilerinin duyurulmasıyla birlikte emeklilere yansıyacak iki aylık zam oranı yüzde 4,14 olarak belirlendi. Milliyet’e konuşan Sosyal Güvenlik Müşaviri Emin Yılmaz, “Yılın ilk 6 ayında emeklilere yüzde 16,67 oranında enflasyon farkı verilmişti. Temmuz ayı enflasyonu yüzde 2,06, ağustos ayı ise yüzde 2,04 olarak açıklandı. Bu verilerle birlikte emekliler için kümülatif zam farkı yüzde 4,14 oldu” dedi.

SSK ve Bağ-Kur emekliler için hesap nasıl işleyecek?

OVP’de yer alan yüzde 28,5’lik enflasyon hedefi baz alındığında, yılın ikinci yarısı için yaklaşık yüzde 10,14 oranında enflasyon farkı tahmin ediliyor. Bu doğrultuda SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin ocak ayında maaşlarına bu oranda zam yapılması bekleniyor. Beklenti ne yönde? Memur ve memur emeklileri için 8. Dönem Toplu Sözleşme hükümleri uygulanacak. Bu kapsamda, yılın ikinci yarısında yüzde 5, gelecek yılın ilk yarısında ise yüzde 11 oranında zam ve ayrıca 1000 TL taban aylık artışı öngörülüyor. OVP’de belirlenen yüzde 28,5’lik enflasyon hedefi dikkate alındığında, memur ve memur emeklileri için toplamda yüzde 16,44 oranında bir zam öngörülüyor. Buna 1000 TL'lik taban aylık artışı da eklendiğinde, maaşlar şu şekilde şekillenecek: En düşük memur emeklisi maaşı: 22 bin 672 TL - 27 bin 399 TL

En düşük bekar memur maaşı: 46 bin 709 TL - 55 bin 388 TL

En düşük evli memur maaşı: 50 bin 502 TL - 9 bin 804 TL Mevcut durumda en düşük emekli maaşı 16.881 TL seviyesinde yer alıyor. OVP'de öngörülen enflasyon tahminine göre, bu tutarın ocak ayında 18.592 TL'ye yükselmesi bekleniyor. Emin Yılmaz, “Ancak en düşük emekli maaşının artırılması için yasal düzenleme yapılması gerekiyor” şeklinde konuştu.