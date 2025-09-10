Son Mühür- Antalya’da görev yapan bir devlet memuru, maaşının artan yaşam giderlerini karşılamakta yetersiz kaldığını sosyal medyada paylaştı. Memur, özellikle yüksek kira bedellerinin maddi durumunu zorladığını ifade etti.

Maaş ve gider arasındaki uçurum

Konyaaltı ilçesinde görev yapan memur, aylık 53 bin lira maaş aldığını belirtirken, kira bedelinin 30 bin lirayı bulduğunu aktardı. Memur, “En uygun kira 20 bin lira ama o da şehir merkezine 20 kilometre uzaklıkta. Borçlar içinde boğuluyorum. Faturalar, mutfak giderleri, çocuk masrafları ve kendi ulaşım ile yemek masraflarımı düşündüğümde ayın yarısını sadece simitle geçirebiliyorum” ifadelerini kullandı.

Ekonomik zorlukların belgelendiği iddiası

Memur, ekonomik sıkıntılarını belgelerle kanıtlayabileceğini belirtirken, paylaşımının gizli kalmasını talep etti. Gönderi, sosyal medyada memur maaşları ve yaşam maliyetleri tartışmalarını yeniden gündeme taşıdı.

Sosyal medyada tepkiler

Paylaşımın altına yapılan yorumlarda, farklı görüşler dikkat çekti:

“Doğuya gel, kiralar ucuz… Toparlan, sonra yine gidersin.”

“Bak işte gerçek hayat bu.”

“Memurların maaşına karşı çıkanlar, şimdi konuşsunlar.”

“Bu memurun durumu, zamlarla sefaletin birleştiğini gösteriyor; yaklaşık 7 milyon memuru ve toplamda 20 milyon kişiyi etkiliyor.”

“Kendi geleceğini garanti altına almadan çocuk sahibi olmak bencillik.”