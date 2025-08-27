Son Mühür- Ticaret Bakanlığı, güvensiz ürün bilgi sistemi üzerinden yeni bir ürün için yasaklama ve toplatma kararı aldığını duyurdu. "Nos Studi's" markasına ait çocuk deniz şortları, taşıdığı riskler nedeniyle piyasadan çekiliyor.

Büzme ipleri nedeniyle yaralanma riski

Yayımlanan 2025080009 numaralı bildirime göre, Nos Studi's Collection Çocuk Deniz Şortu (Model: 2024-40) adlı ürünün güvensiz olduğu tespit edildi. Ürünün güvensizlik nedeni, büzme iplerinin giysiye tutturulmamış olması olarak belirtildi. Bu durum, çocuklarda yaralanmalara yol açma riski taşıyor. Ürünün menşe ülkesinin Türkiye olduğu ve üretici firmasının Nos Studıo Tekstil San. Tic. A.Ş. olduğu bilgisi paylaşıldı.

Alınan önlemler ve ilgili mevzuat

Ticaret Bakanlığı, tüketicilerin güvenliğini sağlamak amacıyla 15.08.2025 tarihi itibarıyla ürün için piyasaya arzın yasaklanması ve toplatılması kararı aldı. Bu karar, çocuk giysileri için güvenlik standartlarını belirleyen TS EN 14682 standardına aykırılık teşkil etmesi nedeniyle alındı.

Bu tür denetimler, özellikle çocuk ürünlerinde oluşabilecek güvenlik risklerini önlemek ve tüketicileri korumak amacıyla büyük önem taşıyor. Ebeveynlerin ve tüketicilerin, güvensiz ürün bildirimlerini takip etmesi ve ilgili ürünleri kullanmaktan kaçınması tavsiye ediliyor.